С 15 октября в Беларуси для водителей заработает удобное новшество 5 10.10.2026, 11:42

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Оно связано с оформлением ДТП.

С 15 октября 2026 года станет проще оформлять европротоколы, рассказал генеральный директор Белорусского бюро по транспортному страхованию Игорь Клепча, пишет Tochka.by.

Возможность же оформить ДТП без вызова ГАИ в Беларуси существует уже 16 лет.

Чтобы можно было сделать это максимально просто, с 15 октября будет доступно веб-приложение, позволяющее заполнять извещение о ДТП в электронном виде с любого мобильного устройства под управлением любой операционной системы. Его даже не нужно устанавливать на гаджете.

«Все это абсолютно бесплатно. И гораздо быстрее, чем на бумаге. Электронное извещение интуитивно очень простое. Если на бумажное потребуется в среднем 10–15 минут, то электронное можно заполнить за три минуты», – отметил гендиректор бюро по транспортному страхованию.

Для заполнения электронного извещения у обоих водителей должны быть телефоны с действующими абонентскими номерами белорусских операторов связи. Хотя бы в одном устройстве должна быть камера, доступ к интернету и геолокации.

По словам Игоря Клепчи, оформить можно только ДТП, которое произошло на территории Беларуси с транспортными средствами, зарегистрированными в нашей стране и не снятыми с учета. А дата заполнения электронного извещения должна соответствовать дате ДТП.

Ссылка на веб-приложение с 15 октября появится на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Для консультаций руководитель Белорусского бюро по транспортному страхованию посоветовал звонить в кол-центр по короткому трехзначному номеру 140. С 15 октября его сотрудники будут напоминать о веб-приложении и подсказывать, как правильно им воспользоваться.

Что делать, если с европротоколом проблемы

Ранее Tochka.by рассказывала, что Европротокол – наиболее удобный способ разобраться с ДТП, если в нем никто не пострадал. В пресс-службе Белорусского бюро по транспортному страхованию отметили, что в некоторых случаях страховая компания может отказать в выплатах. Если так случилось, проверьте, не совершили ли вы одну или несколько из этих ошибок.

Нельзя прибегать к европротоколу, если в результате ДТП был причинен вред жизни или здоровью людей или же их имуществу (кроме транспортного средства). Например, разбили дорогой телефон.

Оформление европротокола исключено, если вред авто причинен частью другого ТС. Допустим, колесо отлетело. Заполнять извещения о ДТП и вовсе запрещено людям, у которых нет водительского удостоверения соответствующей категории.

Ошибкой будет оформление европротокола, если у хотя бы одного из ТС нет или истек срок действия страховки.

Обязательно полностью зафиксировать все повреждения. В противном случае, оплатят только указанные в извещении. Также страховщики не смогут выплатить сумму выше 150 базовых величин. Такое ограничение действует по европротоколу.

Все повреждения ТС должны быть письменно зафиксированы сразу, до момента подписания извещения о ДТП. Внесение любых изменений после подписания бланка извещения о ДТП является недопустимым и может повлечь негативные правовые последствия для участников ДТП (отказ в выплате).

Несмотря на то, что водители могут наперебой признавать свою вину в ДТП или твердить, что они потерпевшие, подпись в графе ответственного за аварию должна быть одна, как и пострадавшего от нее. В противном случае откажут в страховой выплате.

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