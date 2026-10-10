Королева Таиланда стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей самолет Gripen 7 10.10.2026, 10:52

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Королева Таиланда Сутида

Фото: Бюро королевского двора Таиланда

Она провела за штурвалом более 40 минут.

Королева Таиланда Сутида стала первой монаршей особой, самостоятельно пилотировавшей истребитель Gripen. Полет королева совершила 8 октября.

За ним наблюдали король Таиланда, а также командующий Военно-воздушными силами страны. Подробности рассказывает портал «Милитарный».

JAS 39E Gripen с ракетой Taurus

Фото: taurus-systems.de

Что известно

Королева Таиланда Сутида совершила самостоятельный полет на Saab JAS 39C Gripen 8 октября 2026 года – и вошла в историю как «первая монаршеская особа, самостоятельно пилотировавшая истребитель Gripen».

Королева Сутида совершила самостоятельный полёт на Saab JAS 39C Gripen.

Полет, за которым наблюдали король Маха Вачиралонгкорн, командующий Военно-воздушными силами Таиланда главный маршал авиации Сексан Кантха и командир 7-го авиакрыла, освещало Бюро королевского двора Таиланда.

Сутида прошла инструктаж по плану полета и провела предполетный осмотр одноместного истребителя.

Она сама вырулила на взлетно-посадочную полосу № 22.

Самостоятельный вылет длился 41 минуту.

Когда Сутида приземлилась, король Таиланда вручил ей букет и прикрепил к левому рукаву нашивку Golden Gripen Order Patch. Ее предоставило шведское почетное сообщество Gripen Order, которое также приняло королеву в число своих полноправных членов.

Перед полетом королева прошла подготовку, в частности на авиационном симуляторе в соответствии со стандартами Военно-воздушных сил. Кроме того, она накопила примерно 10 часов налета на двухместном JAS 39D Gripen с инструктором, прежде чем перейти на одноместный JAS 39C.

В целом королева имеет налет более 1188 часов на различных типах самолетов, в частности на Cessna T-41D, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M и Piper PA-34 Seneca.

Она также выполняет обязанности второго пилота рядом с королем Махой Вачиралонгкорном, который также является квалифицированным военным и гражданским пилотом, во время королевских полетов на Boeing 737-400 и 737-800.

Фото: Бюро королевского двора Таиланда

Известно, что в 2011 году Таиланд получил 12 истребителей Gripen C/D. В эксплуатации ВВС страны в настоящее время остается 11 таких истребителей: один из самолетов был потерян в авиакатастрофе в 2017 году.

Фото: Бюро королевского двора Таиланда

В настоящее время Таиланд готовится пополнить свой парк самолетами JAS 39E/F Gripen, которые должны заменить устаревшие истребители F-16, находящиеся на вооружении страны с 1988 года.

В конце августа 2025 года страна заключила контракт на сумму 500 миллионов долларов США на закупку первых четырех новых истребителей – трех одноместных Gripen E и одного двухместного Gripen F.

Всего Таиланд планирует приобрести более 12 истребителей Gripen E/F, которые войдут в состав 102-й истребительной эскадрильи.

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