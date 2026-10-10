Сенаторы США о сделке Трампа с Путиным: Это полное предательство

Сенаторы США о сделке Трампа с Путиным: Это полное предательство9
- 10.10.2026, 10:33
- 8,216
Соглашение по дизелю ослабляет санкционное давление на Россию.
Американские сенаторы-демократы раскритиковали решение администрации Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива на шесть месяцев. Они заявили, что это наносит ущерб Украине и ослабляет санкционное давление на Россию.
Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Комитета Сената США по международным делам.
Обращение подписали сенатор Джин Шахин, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Элизабет Уоррен.
Сенаторы раскритиковали решение Трампа по поводу российского дизельного топлива
Речь идет о Генеральной лицензии № 135, которую Министерство финансов США выдало после договоренности Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
«Заявление президента Трампа о том, что Соединенные Штаты разрешат закупать российский дизель по всему миру в течение шести месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки», — говорится в заявлении.
Демократы связали решение администрации Трампа с ростом цен на топливо в США и Европе на фоне войны с Ираном. По их мнению, президент пытается исправить ситуацию с помощью соглашений с Россией, жертвуя интересами Украины и союзников ради собственных политических перспектив.
Демократы обвинили Трампа в ослаблении санкций против России
Отдельно сенаторы заявили, что решение администрации президента игнорирует законодательство и двухпартийную позицию Конгресса США.
По их словам, всего несколько недель назад законодатели приняли закон, направленный на ограничение доходов российской военной машины и закупки российских энергоносителей.
Сенаторы призвали Трампа сосредоточиться на завершении войны с Ираном, а не на мерах, которые, по их мнению, могут способствовать финансированию российской агрессии.
«Хватит. Президент должен завершить свою войну с Ираном, а не финансировать военную машину России. Путин реагирует только на силу, а это означает жесткие действия против России и тех, кто помогает ей вести войну против Украины», — подчеркнули авторы заявления.