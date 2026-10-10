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Реактивный «Шахед» впервые залетел во Львов

  • 10.10.2026, 9:59
  • 2,018
Реактивный «Шахед» впервые залетел во Львов

Его сбила ПВО.

Утром 10 октября российский реактивный беспилотник залетел на территорию Львова. Силы противовоздушной обороны уничтожили его вблизи города. По предварительным данным, погибших, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

В 7:19 Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Винников и Львова. Впоследствии военные уточнили, что воздушная цель движется в направлении порта Львов.

Почти одновременно Андрей Садовый сообщил о вражеском дроне, направлявшемся к городу. В 7:23 мэр уточнил, что беспилотник уже залетел на территорию Львова.

Впоследствии Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны, а позже подтвердил уничтожение беспилотника вблизи Львова.

Воздушные силы и местные власти сообщали об одном и том же беспилотнике, который военные идентифицировали как реактивный. Это первый известный случай, когда российский реактивный беспилотник залетел непосредственно на территорию Львова.

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