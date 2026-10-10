Реактивный «Шахед» впервые залетел во Львов
- 10.10.2026, 9:59
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Его сбила ПВО.
Утром 10 октября российский реактивный беспилотник залетел на территорию Львова. Силы противовоздушной обороны уничтожили его вблизи города. По предварительным данным, погибших, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
В 7:19 Воздушные силы предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении Винников и Львова. Впоследствии военные уточнили, что воздушная цель движется в направлении порта Львов.
Почти одновременно Андрей Садовый сообщил о вражеском дроне, направлявшемся к городу. В 7:23 мэр уточнил, что беспилотник уже залетел на территорию Львова.
Впоследствии Максим Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны, а позже подтвердил уничтожение беспилотника вблизи Львова.
Воздушные силы и местные власти сообщали об одном и том же беспилотнике, который военные идентифицировали как реактивный. Это первый известный случай, когда российский реактивный беспилотник залетел непосредственно на территорию Львова.