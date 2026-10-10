Белорус похудел на 25 килограммов, питаясь один раз в день 16 10.10.2026, 13:04

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Фото: onliner.by

Ни с кем не советуясь, мужчина разработал для себя план.

Иван никогда всерьез не беспокоился по поводу внешности — и с ним солидарны тысячи мужчин. Мотивация пришла откуда не ждали. Пару лет назад парень присоединился к любительской команде по занятиям картингом — и очень увлекся. Но довольно быстро стало понятно: с лишним весом нормальных результатов добиться не получится. «20 килограммов — это примерно секунда времени на круге», — объясняет Иван. Ни с кем не советуясь, он разработал для себя план: питаться раз в день и ходить минимум по 10 тыс. шагов. Позже оказалось, что у такой диеты есть даже отдельное название, пишет Onlíner.

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В 32 года впервые перешагнул отметку в 100 килограммов

Когда я женился 10 лет назад, у меня не было особого лишнего веса: стабильно держался на 85 килограммах при росте 176. Дальше началась спокойная семейная жизнь, сидячая работа… С каждым годом вес понемногу набирался — что-то я скидывал, что-то возвращалось обратно. Так, совсем незаметно для себя в 32 года я перешагнул отметку в 100 килограммов.

Такой результат был закономерным, ведь я всегда очень любил поесть — особенно шашлык из свинины, покупал его чуть ли не каждый день. Сел в машину, закинул в багажник барбекюшницу, быстро на природе приготовил, все съел. Килограмм мяса за раз мог точно прикончить.

Фото: onliner.by

Еще по вечерам постоянно были чипсы. Работаешь целый день, особо ничего не ешь, а потом начинается… Сначала просто поужинал, потом добрал чипсами, потом M&M’s в себя закинул, а еще тортик на вечер можно купить… Сейчас я думаю, что таким образом заедал усталость, потому что работа айтишника довольно стрессовая. Физическая активность на тот момент была нулевая. Даже собаки не было, чтобы приходилось с ней гулять.

Когда я весил уже 107 кило, иногда задумывался о том, что неплохо было бы похудеть. Дело в том, что у меня в семье все сердечники с лишним весом. Я видел, сколько болезней это приносит (диабет, инсульты, инфаркты), и понимал, что могу тоже встать на эту дорожку. Папа у меня весил 167 килограммов, но в какой-то момент похудел до 110 на «Оземпике». Я для себя такой вариант не рассматривал: очень боюсь побочных эффектов.

Фото: onliner.by

Пошел на картинг и понял: надо срочно худеть

Мотивация пришла неожиданно. Я устроился в новую для себя айтишную компанию. Как-то приехал в офис, смотрю, а там мой коллега в гоночной экипировке стоит, со шлемом, в комбинезоне. Я стал узнавать — оказывается, в компании есть команда, которая каждый год ездит на картинг-марафоны. Так я впервые попал на тренировки — и втянулся.

Тренер у нас — кандидат в мастера спорта. Он меня подбадривал, конечно, но я прекрасно видел, что отстаю от команды: все едут быстро, а у меня почему-то не получалось. Тогда тренер сказал, что нужно что-то делать с весом, в картинге это важно.

В марафонах у нас есть регламент по весу — 85 килограммов. Если ты вместе с экипировкой весишь меньше, то тебе в машинку кладут свинцовые довесы, чтобы всех уравнять. Если весишь больше, едешь медленнее. 20 килограммов — это примерно секунда времени на каждом круге.

Фото: onliner.by

Я решил действовать. Сам себе придумал план, который идеально подходил к моему расписанию: полностью пропускал завтрак, полноценно обедал, а вечером ограничивался либо греческим йогуртом, либо протеиновым коктейлем, либо чем-то еще белковым.

Почему я решил питаться именно так? С утра голодным мне как-то легче работается, голова свободнее, что ли… Сначала вместо завтрака я пил сладкие напитки с сахарозаменителем, например колу без сахара. Думал, что таким образом «обманываю» свой организм: мол, какие-то калории все-таки поступили. Но потом понял, что все это ерунда, и просто перешел на черный кофе.

Обед — это самый главный для меня прием пищи, потому что у нас в это время никто не работает. То есть ты либо просто ничего не делаешь, либо идешь и обедаешь со всеми. Поэтому я решил ни в чем себя не ограничивать. Сначала ходил в турецкое кафе — у них там хорошая «обедка». А потом мы с женой решили, что будем раз в неделю готовить ссобойки. Обычно это рис, котлеты из говядины и овощи.

Фото: onliner.by

За обед у меня набиралось в среднем 900—1300 килокалорий, то есть это довольно большая порция. Сначала я строго все подсчитывал, отмерял количество, а потом понял, как это все работает, и определял порцию уже на глаз. Если подогревал еду и видел жирную пленку, мог промокнуть салфеткой, чтобы уменьшить калорийность.

Не ужинать поначалу было тяжеловато, но если перетерпеть три вечера и не объедаться, то потом уже как-то и не хочется: организм привыкает.

Такой график питания я разработал сам. Уже потом узнал, что есть диета под названием OMAD — One Meal A Day (жесткий вид интервального голодания, при котором человек ест только один раз в сутки. — Прим. Onlíner). У меня была облегченная версия, потому что легкий перекус вечером все-таки присутствовал.

Фото: onliner.by

Тратил калории на тренировках и во время прогулок с женой

К ограничениям в еде я также подключил ежедневную ходьбу с собакой, а еще мы часто выходили гулять с женой. И это очень сильно бустануло наши отношения. Когда вы каждый день вместе нахаживаете по 10 тыс. шагов, общаетесь, рассказываете, что произошло за день, какие были проблемы, все это очень сближает. Наши отношения вышли на новый уровень.

Также я тратил немало калорий на тренировках по картингу — они длятся час-полтора. И на самом деле, там идет серьезная нагрузка, потому что ты работаешь всем корпусом внутри машины, чтобы эффективно завести ее в поворот. Если ехать довольно быстро, в час тратится где-то 600 килокалорий. И я сразу видел отвесы после тренировок. Это, кстати, был еще один мотивирующий фактор, чтобы продолжать.

Фото: onliner.by

В таком режиме я провел период с апреля по октябрь прошлого года. Сбрасывал по 5 килограммов в месяц — это верхняя граница нормы. В октябре у нас было взвешивание перед марафоном, и я уже участвовал в гонке с довесом, а не с перевесом. Проехал тогда очень хорошо — был очень доволен собой и результатом.

Расслабился, и… 10 килограммов вернулись

После соревнований мы сразу же уехали в Турцию, катались на яхте по Средиземному морю, и там я, конечно, расслабился. Вернулся домой, тренировок было меньше, и к январю я набрал вес до 91 килограмма.

Когда снова начался сезон, я уже отлично знал, что нужно делать. Взял себя в руки, вернулся к режиму и похудел. А к 10-часовому марафону в августе готовился особенно основательно, ведь туда приезжали разные мировые команды. Так, за две недели я сбросил вес с 84 килограммов до 80. Еще сильнее ограничил калорийность: ел не больше 900 килокалорий в день, а также увеличил количество шагов до 25 тыс. в день.

Фото: onliner.by

Есть ли последствия у такого резкого похудения? Когда организм обезвожен, если резко встаешь, начинает кружиться голова, такое предобморочное состояние… Когда я это заметил, добавил побольше соли и стал пить изотоники, которые прекрасно восстанавливают водно-солевой баланс. В целом, на мой взгляд, так резко худеть можно, но непродолжительное время. Конечно, месяцами сидеть на такой диете нежелательно.

Сейчас у меня скорее поддерживающий режим. Я ем уже два раза в день — на ужин примерно то же самое, что и на обед, кроме овощей. В день получается 1800—1900 килокалорий.

Вешу 81—82 килограмма, дальше худеть пока не хочу.

Фото: onliner.by

Вредную еду иногда могу себе позволить. Например, в день рождения я заказал в офис пиццу на всех и спокойно поел ее вместо обеда. Могу после хорошей тренировки заехать в «Мак», взять гамбургер, но не есть нижнюю булочку, чтобы получилось меньше калорий. Если, допустим, родственники приезжают в гости или я иду к бабушке, ем то же самое, что и все. При этом так много, как раньше, я уже физически не могу в себя запихнуть: все-таки желудок сократился.

Как я понял, самое главное в похудении — это постоянство. Если вдруг режим сбивается, просто нужно на следующий день возвращаться к своему обычному питанию. Также для меня очень важными оказались прогулки. Если у тебя фиксированное питание, но ты увеличиваешь физическую активность, обязательно похудеешь.

Сейчас я хожу из дома на работу пешком — это около 8,7 тыс. шагов. Путь занимает где-то 1 час 10 минут, я включаю себе аудиокнигу или видео на YouTube. После работы снова иду пешком, проветриваю голову, а вечером еще и добиваю оставшиеся шаги с женой. Так и набегают большие расстояния. Жена, кстати, на одной лишь ходьбе тоже за этот год потеряла килограммов 7.

Фото: onliner.by

Для чего это все? В приоритете — здоровье

Изначально худеть я начал из-за картинга, но сейчас считаю, что соревнования — это скорее побочный эффект. Главное, ради чего я всем этим занимаюсь, — это здоровье, потому что вижу перед собой примеры того, что бывает, если не следить за собой. Полный чекап мне еще предстоит, но по общему анализу крови у меня все в порядке. Снизился холестерин, давление пришло в норму.

Внешность интересует меня в меньшей степени. Ну, раз в неделю ты можешь посмотреть на себя в зеркало и обратить внимание, что хорошо выглядишь, но это не приоритет. Бывает приятно, что люди стали воспринимать меня по-другому. Знакомые, которые не знают мой возраст, могут дать на 8—10 лет меньше.

Фото: onliner.by

Из забавного — заметил, как поменялась «физика тела». Многие позы, которые я раньше принимал, уже не работают. Например, в транспорте я раньше мог положить телефон на живот и смотреть на нем видео — было очень удобно. А сейчас поставить смартфон некуда (смеется. — Прим. Onlíner). Приходится изучать свое тело заново.

Зато сейчас я могу дойти пешком куда угодно, даже сильно потеть не буду. В любом путешествии, когда изучаешь новый город, я могу пройти сколько угодно шагов и не устать, мне на все хватает сил. Это не может не радовать.

Комментарий врача-диетолога Марты Марудовой

— У парня отличная мотивация для похудения в виде здоровья. Если стройность имеет прикладное значение и мы применяем ее в двигательной активности, вероятность того, что удастся надолго сохранить результат, довольно велика.

Фото: onliner.by

Что касается режима питания один-два раза в день, то здесь ситуация двоякая. У людей с нарушенным пищевым поведением или лишним весом приемы пищи довольно часто хаотичные и бессистемные, то есть, грубо говоря, человек «ест целый день», иногда даже не замечая этого. Строгое ограничение в приемах пищи действительно помогает таким людям структурировать свой рацион и убрать лишние калории.

Кому может не подойти такой стиль питания? Если у человека заболевания желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, нарушение желчеоттока, гастропатия, рефлюкс, то перед этим обязательно нужно проконсультироваться со своим врачом. Есть диагнозы, при которых длительные паузы между приемами пищи противопоказаны.

Также я не рекомендую питаться так людям, склонным к срывам. В случае «голодной паузы» им проще сорваться на какую-нибудь вкусность, потому такое питание им не подходит.

Люди, которые занимаются спортом и следят не только за количеством калорий, но и за балансом белков, жиров и углеводов, также должны убедиться, что за два приема пищи смогут съесть всю дневную норму белка. Если нет, эффективность похудения в контексте подтянутого тела и сохранения мышечной ткани может вызывать сомнения. Поэтому, если вам актуальны не только стройность, но и активное долголетие, то старый добрый здоровый образ жизни, а именно персональные нормы КБЖУ, кратность приемов пищи и продукты питания, подходящие по здоровью и вкусовым предпочтениям, будут лучшим помощником.

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