Atlantic Council: Украина может помочь Европе дать отпор России

Atlantic Council: Украина может помочь Европе дать отпор России3
- 10.10.2026, 8:34
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Одним из шагов могло бы стать создание Совбеза ЕС.
Украина может помочь европейским странам противостоять диверсиям, кибератакам и дезинформации, которые Россия всё активнее использует за пределами поля боя. Для этого Европе необходимо теснее сотрудничать с Киевом и перестать воспринимать действия Москвы как отдельные инциденты. Об этом пишут аналитики Райан Прайор и Мария Ковач в материале для Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
В последние месяцы российские провокации в Европе участились — от подозрительных инцидентов в аэропортах до угроз критической инфраструктуре в Балтийском и Чёрном морях. Западные разведки также предупреждают о риске возможного нападения России на одну из стран НАТО, хотя вероятность полномасштабной войны между Москвой и альянсом пока оценивается как низкая.
«То, что вчера шокировало, завтра становится нормой, а затем ситуация обостряется ещё сильнее», — предупреждал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гран.
Европейским властям пора перейти от громких заявлений к конкретным действиям. Одним из шагов могло бы стать создание Европейского совета безопасности с участием стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Канады и Украины.
Киев обладает опытом противодействия российским информационным операциям, диверсиям и вербовке исполнителей через интернет. Россия использует таких посредников для поджогов, повреждения инфраструктуры и других атак. Украинские спецслужбы научились выявлять подобные сети и мешать их деятельности.
Кроме того, Украина годами защищает от российских ударов энергетику, транспортные узлы и системы связи. Этот опыт может помочь европейским странам укрепить собственную инфраструктуру.
«Украина идеально подходит для того, чтобы помочь Европе», — заключают авторы. По их мнению, обмен разведданными и совместная работа спецслужб позволят снизить эффективность российских операций и укрепить безопасность континента.