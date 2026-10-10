Настоящее лицо русского мира Денис Казанский

10.10.2026, 5:34

В России всем плевать на массовое убийство людей.

Российская армия убила в Краматорске 35 человек. 30 — всего одним ударом по пассажирским автобусам, еще пятерых — в результате других обстрелов. И никому в России до этого нет дела. Никакой реакции. Нет ни возмущения, ни сожаления, ни скорби. Ни сюжетов на телевидении, ни постов у Z-блогеров, ни комментариев Путина или Пескова.

Эти погибшие люди — русскоязычные жители Донбасса. Те самые, которых Путин обещал защищать и ради безопасности которых, по его же собственным словам, начал «СВО». И вот, спустя пять лет, «СВО» достигает апогея: Россия бомбит в Краматорске общественный транспорт, убивает десятки случайных людей, и никто в России этого даже не замечает.

Причем с точки зрения самой России Краматорск — это российский город, который Кремль включил в свою конституцию. Жители этого города в понимании Путина — россияне. И вот получается, что армия РФ совершила массовое убийство этих россиян, но в России всем на это плевать.

В 2014 году, когда война только начиналась и боевые действия шли как раз в районе Славянска и Краматорска, российские СМИ были переполнены возмущением и гневом. Кричали, что идет «карательная операция», что «хунта убивает жителей Донбасса». Многие россияне тогда действительно поддавались влиянию этой пропаганды, очень переживали и сочувствовали жителям Донбасса, и это еще можно было понять.

Но как понять то, что происходит сейчас? Когда буквально те же люди, которые в 2014 году били себя в грудь и кричали, что не могут смотреть на страдания Донбасса, вообще не замечают убийства 35 человек. Когда те, кто обвинял Украину в обстрелах мирного населения Славянска и Краматорска, приветствуют действия Путина, обстреливающего жителей этих городов со значительно большей жестокостью?

Я, конечно, знал, что пропаганда может возбуждать и разжигать чувства. Но я не думал, что пропаганда умеет также полностью отключать чувства. Оказалось — умеет… Оказалось вполне возможным убедить целый народ, что в зависимости от ситуации одних и тех же людей можно либо жалеть, либо не жалеть. В 2014 году погибшие от обстрелов жители Краматорска или Славянска в представлении российских патриотов были достойны сочувствия. А в 2026 году они не стоят даже упоминания.

Я специально почитал каналы Азарова, Царева и других коллаборантов, которые в 2014 году обвиняли украинскую власть в жестокости по отношению к Донбассу. У них нет ни единого упоминания о массовом убийстве жителей Краматорска. Разве погибли жители какого-то другого Донбасса? Да нет, того самого, который они поддерживали в 2014 году.

Просто оказалось, что когда его жителей убивает Россия, все эти защитники Донбасса как-то резко перестают ему сочувствовать…

Денис Казанский, «Фейсбук»

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