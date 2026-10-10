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Существует только два финала войны

  • Виталий Портников
  • 10.10.2026, 7:06
Существует только два финала войны
Виталий Портников

Все остальное – или глупость, или демагогия.

Каждый раз одно и то же: разные взгляды на условия мира. Мы не можем договариваться о мире до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность и не будут получены гарантии безопасности, – говорят одни. Мы можем уступить территории ради будущего, – говорят другие. Если уступать территории, нужно получить гарантии безопасности, иначе с этих территорий на нас нападут, – убеждают третьи. Мы не можем позволить Путину заблокировать наше вступление в НАТО, – говорят одни. Мы не можем воевать за НАТО, – говорят другие.

Скажите, зачем вы все это обсуждаете? Вы что, правда не можете понять, что россияне не собираются с нами разговаривать и договариваться ни о чем реальном – ну разве что о том, что поможет им зарабатывать деньги во время войны? Что каждый раз, когда они приходят на переговоры, они приходят с программой дестабилизации Украины или затягивания времени до новых выборов в США. Точку, на которой с россиянами можно было бы хотя бы временно о чем-то серьезном договориться, мы давно проехали.

Я просто хочу понять – не только условного Гончаренко, а всех нас. Эти дискуссии об условиях переговоров – цинизм или просто психологическая защита людей, которые просто не могут поверить, что враг не считает их людьми? И люди пытаются просто вернуться во времена, когда он еще делал вид, что считает, и с ним можно было разговаривать?

На самом деле – если быть откровенным до конца – у этой войны ровно два возможных исхода. Первый – ослабление России и прекращение боевых действий. Надеюсь, что мы сможем использовать это время для подготовки к новому вторжению. И второй – ослабление и исчезновение Украины и присоединение ее бывших территорий к российской федерации. Конечно, с открытым финалом для каждого. Кто-то может надеяться, что ему позволят остаться и просто жить под чужим флагом. Но каждый должен тогда просто взвесить свои собственные шансы и понять, где больше опасности для вас и вашей семьи: в продолжении сопротивления или в такой капитуляции.

Никакой реальности, кроме этих двух финалов, больше не существует. И все разговоры о другом – либо глупость, либо демагогия.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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