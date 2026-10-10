Бывшая уборщица купила коттедж в элитном районе Минска 21 10.10.2026, 14:12

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Ее дочь — «депутат» из окружения Лукашенко.

Весной 2025 года один из коттеджей в элитном минском комплексе «Олимпик Парк» получил новую владелицу. Как выяснило «Зеркало», его купила Ирена Еремич из Гродно, которая еще недавно работала уборщицей. При помощи «Киберпартизан» мы подтвердили, что это мама Божены Еремич, которая возглавляет Национальную школу красоты.

Божена Еремич и ее мама Ирена

Фото: vk.com

Что за дом и кто продавец

Площадь особняка на улице Ратомской составляет 610 квадратных метров, он построен на участке площадью 14 соток.

Новый коттедж Еремич входит в комплекс «Олимпик Парк» рядом с заказником «Лебяжий». Земли под его постройку достались застройщику «Тапас» по указу Лукашенко без аукциона, работы шли в 2019–2020 годах вопреки протестам экологов. В итоге появились несколько многоэтажек, шесть дуплексов, закрытая улочка из 13 коттеджей.

Скриншот: Tapas Group, YouTube

Ирена Еремич купила этот особняк в феврале 2025 года у Лилии Белой — мамы предпринимателя Павла Белого, которому принадлежит «Тапас», построивший этот дом. Сама Белая приобрела его всего за две недели до перепродажи, сумма той сделки составила 837 тысяч долларов.

Интересно, что это не единственный случай, когда Лилия выступала промежуточным владельцем недвижимости. По подсчетам «Зеркала», через женщину прошло как минимум шесть квартир и два дома, которые она продавала меньше чем через год после получения.

Зачем понадобилась такая схема, наверняка неясно. За кадром могла остаться нерыночная цена, скидка или неформальная рассрочка.

Кто такая Ирена Еремич и чем известна ее дочь Божена

Божена Еремич за последние годы сделала головокружительную карьеру. После визита Александра Лукашенко в ее вуз девушка стала приезжать на мероприятия с его участием. В 2020-м девушка с отличием окончила юрфак ГрГУ имени Янки Купалы.

В феврале 2021 года 21-летняя юристка оказалась в президиуме во время «всебелорусского народного собрания», в октябре — возглавила Национальную школу красоты.

Божена Еремич

Фото: bozhena_eremich, Instagram

Сейчас Еремич 27 лет, она входит в Минский городской совет «депутатов». Она регулярно появляется на мероприятиях с участием Александра Лукашенко — например, этой весной подметала землю, пока он сажал деревья на субботнике. Также она растит сына, об отце которого ничего не известно.

Ее мама Ирена — непубличный человек. В 2021 году Божена рассказывала, что та работает уборщицей. В какой-то момент женщина была оформлена как дворничиха. В интервью Еремич называла маму своей лучшей подругой.

Ирена Еремич

Фото: vk.com

Папа девушки Виктор — рабочий на мебельном производстве. Еремич говорила, что у обоих ее родителей нет высшего образования. По ее словам, мама и папа всегда ее поддерживали, а сейчас помогают воспитывать ребенка.

Кто такой Павел Белый?

Павел Белый — бизнесмен и хоккеист. Некоторое время он играл в хоккейной команде Александра Лукашенко, был лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом диктатора. Также Белый — один из основных застройщиков Минска. Ему принадлежит группа компаний «Тапас», которая возводит жилую и коммерческую недвижимость в разных районах столицы.

Павел Белый (в центре) на одной из игр команды Лукашенко

Фото: president.gov.by

Не так давно у бизнеса Белого случились не лучшие времена: в 2023 году была информация о финансовых проблемах его компаний и уходе из хоккейной команды Лукашенко (источник «Зеркала» связывал эти события). Сложно сказать, что сейчас с его бизнесом: одна компания из структур, связанных с «Тапасом», недавно получила господдержку, другая — распродавала имущество.

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