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Иран заявил о желании присоединиться к СНГ

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  • 10.10.2026, 9:50
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Иран заявил о желании присоединиться к СНГ

С инициативой на саммите в Туркменистане выступил президент страны Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил расширить сотрудничество с Содружеством независимых государств и создать формат «СНГ+1» с участием Тегерана. С такой инициативой он выступил на саммите Совета глав государств СНГ в Туркменистане, сообщает Fars. Пезешкиан стал первым иранским лидером, участвующим в мероприятии в качестве специального гостя.

По словам президента Ирана, новый формат должен стать гибким и эффективным механизмом диалога и совместной работы. «Региональная дипломатия должна не ограничиваться встречами, а помогать урегулировать кризисы, поддерживать контакты, предотвращать эскалацию конфликтов и развивать практическое сотрудничество», — сказал он.

Пезешкиан также призвал страны объединить возможности, чтобы использовать преимущества общей географии. В частности, он предложил развивать Ближний Восток как сеть производства, передачи и обмена энергоресурсами, которая свяжет поставки нефти, газа, электроэнергии и возобновляемых источников энергии.

СНГ было создано в 1991 году для развития политического, экономического и культурного сотрудничества между бывшими советскими республиками. В организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Молдова имеет статус наблюдателя в ЕАЭС и начала процесс выхода из СНГ. Туркменистан является ассоциированным членом.

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