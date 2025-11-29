В Минске горела Национальная школа красоты

В Минске горела Национальная школа красоты2
- 29.11.2025, 15:28
Пожар произошел в одном из кабинетов.
В Национальной школе красоты в Минске произошел пожар днем 29 ноября. Спасатели ликвидировали возгорание, сообщили в МЧС.
О пожаре в Национальной школе красоты на Мельникайте, 4 в Минске стало известно днем — кто-то позвонил в МЧС.
Когда спасатели приехали, в одном из кабинетов горело имущество на площади 7 кв. м.
«В связи с сильным задымлением работники МЧС эвакуировали 47 человек, находившихся в здании. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь единиц техники спасателей.