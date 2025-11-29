В Минске горела Национальная школа красоты 2 29.11.2025, 15:28

Пожар произошел в одном из кабинетов.

В Национальной школе красоты в Минске произошел пожар днем 29 ноября. Спасатели ликвидировали возгорание, сообщили в МЧС.

О пожаре в Национальной школе красоты на Мельникайте, 4 в Минске стало известно днем — кто-то позвонил в МЧС.

Когда спасатели приехали, в одном из кабинетов горело имущество на площади 7 кв. м.

«В связи с сильным задымлением работники МЧС эвакуировали 47 человек, находившихся в здании. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь единиц техники спасателей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com