29 ноября 2025, суббота, 16:38
В Минске горела Национальная школа красоты

2
  • 29.11.2025, 15:28
В Минске горела Национальная школа красоты

Пожар произошел в одном из кабинетов.

В Национальной школе красоты в Минске произошел пожар днем 29 ноября. Спасатели ликвидировали возгорание, сообщили в МЧС.

О пожаре в Национальной школе красоты на Мельникайте, 4 в Минске стало известно днем — кто-то позвонил в МЧС.

Когда спасатели приехали, в одном из кабинетов горело имущество на площади 7 кв. м.

«В связи с сильным задымлением работники МЧС эвакуировали 47 человек, находившихся в здании. Никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали восемь единиц техники спасателей.

