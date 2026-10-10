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Российская авиабомба разрушила подъезд жилого дома в Запорожье

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  • 10.10.2026, 11:35
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Российская авиабомба разрушила подъезд жилого дома в Запорожье
Фото: Запорожская городская военная администрация

Погибли восемь человек.

Российская армия ночью 10 октября вновь массированно атаковала украинские города. Самые серьезные последствия — в городе Запорожье, где в результате «прилета» авиабомбы в жилой дом и других ударов, по данным Совета обороны Запорожской области, погибли восемь человек и еще 16 — пострадали. Среди погибших — трое детей, среди раненых — также трое несовершеннолетних. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии, остальные — в основном в состоянии средней тяжести. Под завалами могут быть еще люди. «Судьба еще 12 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили власти.

По данным ГСЧС Украины, в результате удара авиабомбой в Запорожье был разрушен подъезд трехэтажного дома, а также повреждены другие здания и частные дома, возникали пожары. Кроме того, вследствие удара ВС РФ по «объекту транспортной инфраструктуры» в городе Коростень Житомирской области ранение получил один человек, сообщает ГСЧС. На объекте возник пожар. В Бучанском районе Киевской области вследствие ночной атаки российских БПЛА пострадали три человека — их всех госпитализировали, заявили власти региона. Минувшей ночью Россия запустила по Украине 160 дронов разных типов, 110 из которых были реактивными, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По информации украинских военных, сбить и подавить удалось 117 из них, включая 82 реактивных аппарата. «Прилеты» зафиксированы в 14 локациях, а падения обломков сбитых БПЛА — в 10. Помимо прочего, ВС РФ утром в субботу ударили дронами по пригороду Днепра, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. «Загорелись авто на территории коммунального предприятия. Предварительно, люди не пострадали», — говорится в сообщении.

Фото: Запорожская городская военная администрация
Фото: Запорожская городская военная администрация
Фото: Запорожская городская военная администрация
Фото: Запорожская городская военная администрация
Фото: Запорожская городская военная администрация
Фото: Запорожская городская военная администрация
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