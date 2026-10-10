«Минск» не побеждал «Торпедо-БелАЗ» дома три года: сегодня может быть сенсация

«Минск» не побеждал «Торпедо-БелАЗ» дома три года: сегодня может быть сенсация1
- 10.10.2026, 11:57
Встреча начнется в 13:00 по белорусскому времени и пройдет на стадионе «Трактор».
10 октября «Минск» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ» в матче 24 тура Betera-Высшей лиги, сообщает bel.football.
Встреча начнется в 13:00 по белорусскому времени и пройдет на стадионе «Трактор».
Прямая трансляция поединка будет организована на телеканале «Беларусь 5».
«Горожане» постарается прервать неудачную домашнюю серию в противостоянии с жодинцами. Последняя домашняя победа «Минска» над «Торпедо-БелАЗ» состоялась 1 августа 2023 года.
Всего команды провели между собой 47 встреч во всех турнирах: восемь побед «Минска», 16 ничейных результатов и 23 виктории за «автозаводцами».
В турнирной таблице Высшей лиги «горожане» занимают восьмое место, имея в активе 34 очка. У «Торпедо-БелАЗ» 27 баллов и девятая позиция.