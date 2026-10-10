Разумная стратегия Киева 4 Кирилл Рогов

10.10.2026, 12:11

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После 3 ноября о «дизельной сделке» будут вспоминать мало.

Родственники прибегают, кричат: ужас, ужас, Трамп снял с Путина санкции (дизельная сделка)!

Конечно, надо подождать, посмотреть подробности, как это будет выглядеть на практике… Но так как родственники волнуются, выскажу свое предварительное мнение.

Ничего страшного в дизельной сделке пока нет (кроме чувства, что съел что-то нехорошее, но с Трампом это часто так).

Россия производит где-то 85 млн тонн этого самого дизеля, около трети экспортирует. Внимание! Она его и так экспортирует – в Турцию, Бразилию и другие места. То есть продает на мировых рынках. Сейчас значительная часть экспортных поставок приостановлена в связи с топливным кризисом в России и уборочной страдой. Важно, что основная часть поставок в США отнесена на период с ноября и дальше (потребление дизеля внутри России уже упадет в связи с окончанием уборки).

И речь идет пока о 2 млн тонн примерно. Скорее всего, продажа дизеля в США вместо Бразилии, т.е. на премиальный рынок, даст прибавку в цене. Не знаю, может, на 10%. Но на объеме 2 млн тонн это не очень существенно.

Зачем эта сделка Трампу? Это предвыборный ход, до промежуточных выборов в США три недели, и положение Трампа херовое. Нужны сильные ходы (скандальность хода – его сила, важно перебить тему иранских неудач Трампа).

Зачем это Путину? Чтобы испортить отношения Трампа с Зеленским и Европой (которая так же, как и Зеленский, осудит сделку). И попробовать использовать ее как рычаг давления – чтобы Трамп давил на Зеленского в ограничении украинских ударов по российским НПЗ.

И это принципиальный момент. Если бы Зеленский согласился ограничить удары, это был бы существенный проигрыш Украины. Если нет, то эти поставки могут обернуться даже дополнительным инфляционным давлением внутри России. И принести ее экономике больше вреда, чем пользы.

В принципе, разумная стратегия Киева в этих обстоятельствах – наращивать удары по российским НПЗ (это работает), но после каждого удара говорить о том, что Трамп великий президент и достоин не одной премии мира, а трех – в течение последующих трех лет. Или восьми – по числу остановленных им военных конфликтов.

Но это будет недолго. После 3 ноября (промежуточных выборов) о сделке, мне кажется, будут вспоминать мало. Цена дизеля в США и его мировая цена определяются его доступностью на мировом рынке. От того, что часть танкеров, направлявшихся в Бразилию, изменят курс на США, она не сильно изменится.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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