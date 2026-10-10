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ВСУ поразили станцию РЭБ, пункты управления и склады россиян

  • 10.10.2026, 22:28
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ВСУ поразили станцию РЭБ, пункты управления и склады россиян

Украинские герои атакуют ключевые военные цели российской армии.

В ночь на 10 октября украинские военные нанесли удары по объектам российской армии. Под поражение попали командные пункты, склады и ремонтная база, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, украинские военные поразили пункты управления российских подразделений в районе Победного Запорожской области и Докучаевской Донецкой области.

Еще одной целью стала радиоэлектронная борьба противника. Она расположена вблизи Труханово Брянской области России.

Кроме того, в районе Хорлов Херсонской области Силы обороны атаковали обучающий центр, где готовили сержантов российской армии.

Украинские военные также поразили несколько объектов, которые используются для ремонта техники и поставок российских подразделений.

В районе Суходольска Луганской области удар нанесли по ремонтно-восстановительной базе. Вблизи Чистякового Донецкой области поражен состав горюче-смазочных материалов.

Еще два состава материально-технических средств российской армии атаковали в районах Семейного Донецкой области и Боровеньок Луганской области. На последнем, по данным Генштаба, хранилось также инженерное оборудование.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным целям российской армии.

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