160 кошек и собак устроились дегустаторами корма во Франции 3 10.10.2026, 16:25

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Работа мечты для домашних животных.

Во Франции около 160 кошек и собак работают дегустаторами кормов в исследовательском центре Royal Canin. Пока животные пробуют разные продукты, специалисты оценивают их вкусовые предпочтения, поведение и даже качество стула. Цель — создавать корма, которые понравятся питомцам и убедят хозяев платить за премиальные продукты, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

«Работа мечты для кошек и собак» — так описывает эксперимент издание Entrepreneur.

Индустрия кормов для животных переживает бурный рост. За последний год американцы потратили на кошачий корм более $17 млрд — на 14% больше, чем два года назад. Производители активно развивают дорогие линейки, а владельцы питомцев нередко экономят на себе, но не на своих любимцах.

Особое внимание исследователи уделяют стареющим кошкам. Многие животные, которых завели во время пандемии, теперь вступают в зрелый возраст, и их потребности в питании меняются.

Ученые выяснили, что кошки чувствуют особый вкус, характерный для мяса и рыбы. Этим, в частности, объясняется их любовь к тунцу. С возрастом вкусовая чувствительность животных снижается, однако восприимчивость к горечи сохраняется.

Поэтому кошка, которая раньше с удовольствием ела привычный корм, со временем может начать отказываться от него. «Если вам кажется, что с возрастом ваш питомец стал привередливее, у науки есть объяснение», — отмечает Entrepreneur.

Исследования помогают производителям учитывать эти изменения и создавать специализированные рационы для животных разных возрастов.

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