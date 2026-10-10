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Путина заставят заплатить

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  • 10.10.2026, 16:42
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Путина заставят заплатить
Фото: Getty Images

Ответ на гибридную войну должен выходить за рамки защиты.

Европейские страны ищут способы заставить Россию заплатить за диверсии, кибератаки и другие операции, которые Москва использует для ослабления поддержки Украины.

Пока европейские лидеры в основном ограничиваются заявлениями, но без более жесткого ответа Кремль станет действовать ещё агрессивнее, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В последние месяцы в Европе произошла серия подозрительных инцидентов. Германия обвинила Москву в запуске беспилотника со взрывчаткой возле аэропорта Лейпциг. Ранее сообщалось о диверсиях на железных дорогах Польши, полётах российских разведывательных дронов и попытках атаковать предприятия, связанные с производством оружия для Украины.

Цель Кремля, по мнению западных экспертов, — посеять страх, расколоть НАТО и убедить европейцев, что поддержка Киева обходится слишком дорого.

«То, что вчера шокировало, завтра становится нормой», — предупреждал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гран.

Европа уже усиливает охрану аэропортов, железных дорог и других важных объектов. Однако одной обороны недостаточно. Эксперты предлагают выявлять российских разведчиков, разрушать сети местных исполнителей диверсий и пресекать их финансирование.

«Ответ должен выходить за рамки защиты», — заявил литовский эксперт Линас Кояла.

Обсуждаются и более жёсткие меры, включая кибероперации против российской инфраструктуры и усиление противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. Польша, в частности, предлагала сбивать над Украиной ракеты и беспилотники, направляющиеся к территории альянса.

«Европе нужен перечень готовых мер, а не ещё одна встреча», — заявил бывший посол США при НАТО Иво Даалдер.

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