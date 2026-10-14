Axios: Трамп играет в «русскую рулетку» 3 14.10.2026, 15:33

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Заявления президента США могут лишить республиканцев большинства в Конгрессе.

За три недели до промежуточных выборов в Конгресс США президент США Дональд Трамп предпринял серию шагов в пользу Москвы, вызвав возмущение не только демократов, но и представителей собственной партии, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Всего через пять дней после разговора с Путиным Трамп объявил о сделке по поставкам российского дизеля, пригрозил Украине сменой руководства, объявил энергетическое перемирие, о котором Киев не знал, и отверг сообщения о помощи Москвы Ирану. При этом российские удары по украинской энергетической инфраструктуре не прекратились.

Сделка по дизелю предполагает смягчение санкций против российских поставок. Трамп рассчитывает таким образом снизить цены на топливо в США, однако аналитики сомневаются, что дополнительные объемы существенно повлияют на рынок.

Решение вызвало резкую реакцию в Конгрессе. Сенаторы-республиканцы назвали соглашение «предательством» и «подарком нашему противнику», опасаясь, что доходы от продажи топлива помогут Кремлю финансировать войну против Украины.

Политические риски для Трампа особенно велики накануне выборов. Согласно опросу YouGov, 81% американцев, голосовавших за него в 2024 году, относятся к Путину неблагоприятно.

«Выгоды для России очевидны. Гораздо менее понятно, что эти уступки дают американской безопасности, европейским союзникам или самому Трампу», — отмечает Axios.

Потеря республиканцами большинства в Конгрессе может парализовать законодательную повестку президента и открыть путь к новым расследованиям. Однако Трамп, по оценке издания, действует вопреки растущим политическим рискам, руководствуясь собственными инстинктами.

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