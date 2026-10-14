Лукашенко призвал военных готовиться к «самому негативному сценарию» 28 14.10.2026, 14:47

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Диктатор напомнил о 1941 годе.

Белорусские военные должны быть готовы «к самому негативному для нас сценарию», но не должны «вести себя агрессивно». Такую задачу поставил Лукашенко 13 октября на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.

Диктатор отметил, что сценарии возможной эскалации «нами просчитаны», они «известны».

«Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, как в 1941 году «от руководства шли указания западному пограничному округу, в том числе частям, расположенным в Беларуси, не провоцировать, не создавать каких-то агрессивных намерений со стороны СССР, потому что распространялось мнение: войны не будет», пишет пресс-служба диктатора.

«Поэтому мы действительно не должны вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию со стороны наших соседей или через территорию наших соседей… Мы должны готовы быть всегда», — обратил внимание Лукашенко.

Напомним, что во время поездки в Минский район 12 октября Лукашенко заговорил о войне с Литвой, Латвией и Польшей.

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