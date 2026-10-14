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Россиянам рассказали, где стоит искать «Белоруссию»

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  • 14.10.2026, 14:25
  • 11,908
Россиянам рассказали, где стоит искать «Белоруссию»

Опубликована карта.

Пользователь Threads рассказал россиянам, где им стоит поискать «Белоруссию». Для этого им даже не обязательно выезжать за пределы современных границ своей страны. Правда, если с западной границей «Белоруссии» все понятно, насчет восточной такое уверенности нет. Поэтому автор поста предложил уточнить ее, обратившись к местным жителям.

«Каждый знает, что Велиж, Себеж и Невель — это неотъемлемая часть Белоруссии, — пишет он, напоминая, что эти города входили в состав Великого княжества Литовского и находятся на территории, где еще сто лет назад большинство населения считало себя белорусами. — А вот что касается города Великие Луки — тут мнения расходятся. Даже ведущие белорусские историки не могут дать однозначного ответа.

Интересно, а есть ли в тредс великолучане? Братья, вы считаете себя частью невероятного белорусского народа?»

Пост собрал сотни комментариев. Пользователи соцсети попытались совместными усилиями определить восточную границу «Белоруссии». Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Да, увы, жители России не всегда могут отличить Беларусь от Белоруссии. Оно и не удивительно — по сути это одна страна, разделенная большевиками в результате Брестского и Рижского мирных договоров. Так получилось, что Беларусь обрела независимость, а Белоруссия все еще находится в составе РФ (как независимая Монголия и Внутренняя Монголия в составе КНР). Но когда настанет момент воссоединения этих двух стран — вопрос принадлежности великолужского балкона может стать камнем преткновения.

— С 1801 года Сабеж входил в Витебскую губернию. Кроме того, с 1840 года – в Западный край. В 1919 году при создании ССРБ был включен в ее состав до 20 февраля 1919-го. Кроме того на гербе Себежа до сих пор красуется «Погоня» —герб Великого княжества Литовского.

— На белоруско-китайской границе скоро будет все спокойно.

— Велекие Луки — не Беларусь. Это часть Новгородской республики. Возможно, Псковской.

— Думаю, великолужский народ может сам решить свою судьбу в ходе справедливого референдума.

— А почему автор не вспомил о Вязьме, Смоленске и Брянске?

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