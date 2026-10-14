Россиянам рассказали, где стоит искать «Белоруссию» 8 14.10.2026, 14:25

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Опубликована карта.

Пользователь Threads рассказал россиянам, где им стоит поискать «Белоруссию». Для этого им даже не обязательно выезжать за пределы современных границ своей страны. Правда, если с западной границей «Белоруссии» все понятно, насчет восточной такое уверенности нет. Поэтому автор поста предложил уточнить ее, обратившись к местным жителям.

«Каждый знает, что Велиж, Себеж и Невель — это неотъемлемая часть Белоруссии, — пишет он, напоминая, что эти города входили в состав Великого княжества Литовского и находятся на территории, где еще сто лет назад большинство населения считало себя белорусами. — А вот что касается города Великие Луки — тут мнения расходятся. Даже ведущие белорусские историки не могут дать однозначного ответа.

Интересно, а есть ли в тредс великолучане? Братья, вы считаете себя частью невероятного белорусского народа?»

Пост собрал сотни комментариев. Пользователи соцсети попытались совместными усилиями определить восточную границу «Белоруссии». Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Да, увы, жители России не всегда могут отличить Беларусь от Белоруссии. Оно и не удивительно — по сути это одна страна, разделенная большевиками в результате Брестского и Рижского мирных договоров. Так получилось, что Беларусь обрела независимость, а Белоруссия все еще находится в составе РФ (как независимая Монголия и Внутренняя Монголия в составе КНР). Но когда настанет момент воссоединения этих двух стран — вопрос принадлежности великолужского балкона может стать камнем преткновения.

— С 1801 года Сабеж входил в Витебскую губернию. Кроме того, с 1840 года – в Западный край. В 1919 году при создании ССРБ был включен в ее состав до 20 февраля 1919-го. Кроме того на гербе Себежа до сих пор красуется «Погоня» —герб Великого княжества Литовского.

— На белоруско-китайской границе скоро будет все спокойно.

— Велекие Луки — не Беларусь. Это часть Новгородской республики. Возможно, Псковской.

— Думаю, великолужский народ может сам решить свою судьбу в ходе справедливого референдума.

— А почему автор не вспомил о Вязьме, Смоленске и Брянске?

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