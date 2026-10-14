Кремль сделал Трампа «крайним» после срыва «энергетического перемирия» 12 14.10.2026, 14:14

8,846

Прозвучали заявления Минобороны РФ и Пескова.

Президент США Дональд Трамп объявил об «энергетическом перемирии» Украины и РФ, однако ни одной конкретики на этот счет Москва до сих пор не получила.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

Утром 14 октября Минобороны России официально признало, что страна-агрессор продолжает наносить удары по Украине на фоне разговоров об «энергетическом перемирии».

Так, вражеское оборонное ведомство заявило, что минувшей ночью армия РФ нанесла новые удары по объектам связи и энергетики в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Более того, в Минобороны РФ добавили, что на этот раз применили «высокоточное оружие наземного базирования» и «ударные беспилотники большой дальности».

На фоне последних событий российские пропагандисты решили поинтересоваться у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, почему это происходит и означает ли это, что Москву не устраивает решение Трампа.

Представитель Кремля начал утверждать, что предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому, мол, нельзя утверждать, что Россия его не соблюдает.

«Работа в этом направлении продолжается», - добавил Песков.

«Энергетическое перемирие» РФ и Украины

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией началось «энергетическое перемирие», на которое якобы согласились обе стороны.

Кроме того, он публично призвал Киев и Москву его не нарушать.

На это заявление главы Белого дома мгновенно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что впервые слышит о такой «договоренности».

Несмотря на это, украинский лидер подчеркнул, что Киев готов остановить огонь, если Москва сделает то же самое.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com