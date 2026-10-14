Названо главное отличие кофе от чая 3 14.10.2026, 14:55

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Оба напитка содержат кофеин, однако воздействуют на человека совершенно по-разному.

Более мягкий эффект чая может быть связан с веществом, которого нет в кофейных зернах, пишет «Курорс».

Речь идет об аминокислоте L-теанине, которая естественным образом содержится преимущественно в листьях Camellia sinensis. Именно из этого растения производят зеленый, черный и другие традиционные виды чая.

Сочетание L-теанина с кофеином может влиять на характер стимуляции нервной системы. Кофе многие люди воспринимают как источник быстрого и резкого прилива бодрости, тогда как эффект чая зачастую оказывается более плавным.

L-теанин исследуется в том числе из-за его потенциального влияния на внимание и работу нервной системы. В сочетании с кофеином он может способствовать концентрации без настолько выраженного ощущения нервного возбуждения, которое у некоторых людей возникает после крепкого кофе.

При этом разница между напитками определяется не только наличием L-теанина. Количество кофеина даже в разных сортах одного напитка может существенно отличаться. Исследование 20 коммерческих сортов чая показало содержание примерно от 14 до 61 мг кофеина на порцию.

Для кофе разброс также значительный. Двойной эспрессо может содержать приблизительно 60–100 мг кофеина, тогда как средняя чашка фильтр-кофе — около 65–120 мг.

На итоговую концентрацию влияют сорт сырья, способ приготовления, температура воды, продолжительность заваривания и объем порции. Поэтому крепко заваренный чай в отдельных случаях способен содержать больше кофеина, чем небольшой или слабый кофе.

Отличается и индивидуальная реакция организма. Скорость переработки кофеина может зависеть от генетических особенностей, привычки к напитку, приема лекарств и времени суток. В результате одинаковая порция практически не повлияет на одного человека, но у другого может вызвать сердцебиение или проблемы со сном.

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