Гарри Каспаров: У Путина осталось три месяца 1 14.10.2026, 14:33

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Гарри Каспаров

Чтобы победить агрессора, нужна коалиция государств.

Один из лидеров российской оппозиции, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров предупредил, что у Владимира Путина есть примерно три месяца, чтобы на практике проверить на прочность статью 5 Североатлантического договора. Об этом российский политик заявил на Варшавском форуме безопасности.

По его оценке, ограниченное вторжение в Эстонию или Латвию, подкреплённое атаками дронов, способно поставить под сомнение единство союзников по НАТО.

Главной целью Кремля, считает Каспаров, остаются не просто провокации и давление на Европу, а прямое влияние на политику крупнейших стран континента. Он напомнил о предстоящих выборах во Франции, Испании, Италии и Германии: их итоги, по его мнению, могут отразиться и на дальнейшей поддержке Украины.

Москва, как полагает оппозиционер, рассчитывает добиться сокращения европейской финансовой помощи Киеву, которую он назвал жизненно важной для страны. При этом, подчеркнул Каспаров, исход войны определяется не только событиями на фронте, но и экономическими возможностями сторон, а также ценой продолжения боевых действий. Он обратил внимание и на то, что экономические связи ряда европейских стран с Россией сохраняются.

Чтобы победить агрессора, нужна коалиция государств, готовых последовательно поддерживать Украину, заключил Каспаров. Однако сейчас, по его словам, существование такого формата вызывает серьёзные сомнения.

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