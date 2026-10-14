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Зеленский прибыл в Великобританию

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  • 14.10.2026, 14:50
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Зеленский прибыл в Великобританию

На повестке дня — широкий спектр вопросов безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию вместе со своей командой.

Об этом глава Украины сообщил в Telegram.

«Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом.

Будем обсуждать широкий спектр вопросов безопасности. Готовим решения, которые укрепят нас. Благодарю короля, премьер-министра и всю Великобританию за поддержку!» - отметил он.

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