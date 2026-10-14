Зеленский прибыл в Великобританию

Зеленский прибыл в Великобританию2
- 14.10.2026, 14:50
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На повестке дня — широкий спектр вопросов безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию вместе со своей командой.
Об этом глава Украины сообщил в Telegram.
«Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом.
Будем обсуждать широкий спектр вопросов безопасности. Готовим решения, которые укрепят нас. Благодарю короля, премьер-министра и всю Великобританию за поддержку!» - отметил он.