Зеленский прибыл в Великобританию 2 14.10.2026, 14:50

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На повестке дня — широкий спектр вопросов безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию вместе со своей командой.

Об этом глава Украины сообщил в Telegram.

«Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом.

Будем обсуждать широкий спектр вопросов безопасности. Готовим решения, которые укрепят нас. Благодарю короля, премьер-министра и всю Великобританию за поддержку!» - отметил он.

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