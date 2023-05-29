Айфон так не умеет: как разогнать любой Android-смартфон с помощью секретной настройки 3 29.05.2023, 10:24

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Ничего скачивать или устанавливать не нужно.

Если проводить сравнение Android и iPhone, и говорить о том, чем Android лучше, то к числу его преимуществ можно отнести больше свободы в плане настроек и всевозможных модификаций, позволяя пользователям настраивать систему под себя.

Одной из таких секретных настроек является режим разработчика, доступ к которому может получить любой Android-юзер. С помощью него можно быстро ускорить работу смартфона и повысить его производительность всего за пару минут, пишет УНИАН.

Как ускорить любой телефон Android

Чтобы разблокировать скрытые опции Android, заходим в настройки смартфона, открываем «Сведения о телефоне», затем – «Сведения о ПО». Дальше находим пункт «Номер Сборки» и нажимаем на него 7 раз подряд.

После этого возвращаемся на предыдущую страницу настроек и обнаруживаем, что в меню появился новый пункт «Параметры разработчика».

Теперь вы можете самостоятельно управлять работой своего смартфона и настраивать различные параметры системы под себя. Ускорить же работу системы нам поможет настройка графического ускорителя.

Заходим в раздел «Аппаратное ускорение отрисовки» (в зависимости от оболочки Android может называться по-разному), и ставим галочку напротив пункта «Ускорить работу GPU». Также можно поставить галку напротив пункта «Отключение аппаратного наложения» и «Включение 4x MSAA».

Еще один пункт в параметрах разработчика, с помощью которого можно ускорить работу открытия окон – это настройка анимации в параметре «Отрисовка». По умолчанию на всех Android-смартфонах пункты «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации» установлены на значениях «1Х». Понижаем это значение до 0,5Х либо полностью выключаем анимацию.

Таким образом, вы заставите смартфон работать быстрее, активнее используя мощности процессора, графического ускорителя и оперативной памяти.

При этом важно подчеркнуть, что если у вашего устройства слабый процессор или мало оперативной памяти, то в параметры разработчика лучше не лезть – может ухудшиться автономность, также смартфон может нагреваться сильнее обычного. Поэтому данный разгон больше актуален для тех, кто активно использует свой смартфон для игр.

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