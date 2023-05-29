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В Риге хоккеистов сборной Латвии встретили как героев

  • 29.05.2023, 22:27
В Риге хоккеистов сборной Латвии встретили как героев

30 тысяч человек собрались возле памятника Свободы.

В Риге латвийских хоккеистов встретили как героев. 30 тысяч человек собрались возле памятника Свободы на встречу с обладателями бронзовых медалей чемпионата мира, сообщает Delfi.

Сборная Канады в 28-й раз стала чемпионом мира по хоккею. В финале она обыграла Германию — 5:2. Бронза впервые у сборной Латвии, которая в овертайме обыграла американцев — 4:3. Латвийское правительство по этому поводу объявило 29-го мая выходным днем.

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