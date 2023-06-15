закрыть
15 июня 2023, четверг, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники массово атаковали Крым

1
  • 15.06.2023, 8:16
  • 6,078
Беспилотники массово атаковали Крым

Взрывы прогремели в Красногвардейском районе.

Во временно оккупированном Россией Крыму ПВО оккупантов, якобы, «сбило» 9 беспилотников ночью 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «главу» Крыма Сергея Аксенова.

Россиянин заявил, что ночью и утром 15 июня над Крымом было зафиксировано 9 БПЛА, силы противовоздушной обороны Российской Федерации, якобы, сбили 6 из них, а еще 3 якобы были посажены средствами РЭБ.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево», - заявил Аксенов.

«Хлопки» в Крыму

В последнее время оккупационные власти Крыма все чаще начали заявлять о работе ПВО и атаках дронов. На временно оккупированном полуострове увеличились случаи взрывов или стрельбы.

В частности, 13 июня слышали громкий взрыв в Кировском районе. А 11 июня из - за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса