Беспилотники массово атаковали Крым 1 15.06.2023, 8:16

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Взрывы прогремели в Красногвардейском районе.

Во временно оккупированном Россией Крыму ПВО оккупантов, якобы, «сбило» 9 беспилотников ночью 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого «главу» Крыма Сергея Аксенова.

Россиянин заявил, что ночью и утром 15 июня над Крымом было зафиксировано 9 БПЛА, силы противовоздушной обороны Российской Федерации, якобы, сбили 6 из них, а еще 3 якобы были посажены средствами РЭБ.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево», - заявил Аксенов.

«Хлопки» в Крыму

В последнее время оккупационные власти Крыма все чаще начали заявлять о работе ПВО и атаках дронов. На временно оккупированном полуострове увеличились случаи взрывов или стрельбы.

В частности, 13 июня слышали громкий взрыв в Кировском районе. А 11 июня из - за взрыва в Крыму был поврежден участок железнодорожного полотна.

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