HIMARS уничтожили сразу пять российских САУ «Мста» и пять танков на одном поле 15.06.2023, 8:35

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Уникальные кадры.

На Запорожском направлении на одном поле российские оккупанты потеряли сразу пять САУ «Мста-С».

Более того, практически в том же месте армия РФ лишилась еще и пяти танков, два из которых находились в непосредственной близости друг от друга.

К такому выводу пришел расследователь из OSINT Andrew Perpetua, когда детально изучал кадры с беспилотников, которые доступны в Сети в открытом доступе.

Эти кадры могли увидеть все в начале недели, когда по Сети гуляло видео уничтожения ВСУ сразу двух САУ «Мста», которые находились рядом друг с другом.

Andrew Perpetua детально изучил кадры с поля боя и данные геолокации.

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Он установил, что вся эта военная техника находится на Запорожском направлении в районе населенных пунктов Керменчик и Ялинское (Волновахский район, Донецкая область). При этом три САУ находились ближе к Керменчику и еще две — к Ялинскому. Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что все они были уничтожены РСЗО HIMARS. Однако и это еще не все.

После детального изучения всех кадров с поля боя Andrew Perpetua сообщил и о потере армией РФ пяти танков.

Два из них находились рядом в районе Старомайорска, где ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Речь идет о танках «Т-80БВ».

Именно один из таких недавно показали в МО РФ, выдав его за уничтоженный украинский танк.

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