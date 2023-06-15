ISW: Российские генералы повторяют ошибки Макеевки
- 15.06.2023, 9:08
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Новые подробности об ударе ВСУ по 20-й армии РФ под Кременной.
Вчера, 14 июня, российские СМИ, военкоры и блогеры заявляли, что украинская артиллерия нанесла удар по военнослужащим РФ из 20-й армии ЗВО. Российские военные стояли в одну шеренгу и ждали выступления командующего армией генерала Сухраба Ахмедова.
Российские военные блогеры утверждают, что среди оккупантов много «200-х» и «300-х», а виной всему - российский генералитет.
Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили разобраться в ситуации.
Аналитики сообщают, что в районе Кременной в рядах 20-й армии ведут бои против ВСУ оккупанты из 3-й и 144-й мотострелковых дивизий. Однако пока не известно, какая именно из этих двух вражеских дивизий попала под огонь украинской артиллерии.
Пропагандисты пишут, что дивизия в течение двух часов находилась в одном месте, так как ждала приезда командующего 20-й армией Ахмедова.
Он должен был выступить с напутственным словом к военнослужащим РФ. В результате прицельного огня «на концерт к Кобзону» отправилось до 100 оккупантов и еще столько же стали «300-ми».
Аналитики из ISW пока не наблюдают визуально последствий удара украинской артиллерии.
Российские военные блогеры снова стали критиковать МО РФ за размещение такого большого количества военнослужащих в непосредственной близости от артиллерии ВСУ.
Сразу же все вспомнили события 31 декабря 2022 года, когда украинская артиллерия нанесла прицельный удар по общежитию в Макеевке, где находились мобилизованные.
Еще тогда блогеры требовали привлечь к ответственности виновных за ЧП в Макеевке.
В случае под Кременной военкоры снова пожаловались на МО РФ, которое продолжает держать в своих рядах таких генералов, как Ахмедов. Некоторые военкоры предлагают расстреливать подобных командиров на глазах у подчиненных.