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ISW: Российские генералы повторяют ошибки Макеевки

  • 15.06.2023, 9:08
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ISW: Российские генералы повторяют ошибки Макеевки

Новые подробности об ударе ВСУ по 20-й армии РФ под Кременной.

Вчера, 14 июня, российские СМИ, военкоры и блогеры заявляли, что украинская артиллерия нанесла удар по военнослужащим РФ из 20-й армии ЗВО. Российские военные стояли в одну шеренгу и ждали выступления командующего армией генерала Сухраба Ахмедова.

Российские военные блогеры утверждают, что среди оккупантов много «200-х» и «300-х», а виной всему - российский генералитет.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили разобраться в ситуации.

Аналитики сообщают, что в районе Кременной в рядах 20-й армии ведут бои против ВСУ оккупанты из 3-й и 144-й мотострелковых дивизий. Однако пока не известно, какая именно из этих двух вражеских дивизий попала под огонь украинской артиллерии.

Пропагандисты пишут, что дивизия в течение двух часов находилась в одном месте, так как ждала приезда командующего 20-й армией Ахмедова.

Он должен был выступить с напутственным словом к военнослужащим РФ. В результате прицельного огня «на концерт к Кобзону» отправилось до 100 оккупантов и еще столько же стали «300-ми».

Аналитики из ISW пока не наблюдают визуально последствий удара украинской артиллерии.

Российские военные блогеры снова стали критиковать МО РФ за размещение такого большого количества военнослужащих в непосредственной близости от артиллерии ВСУ.

Сразу же все вспомнили события 31 декабря 2022 года, когда украинская артиллерия нанесла прицельный удар по общежитию в Макеевке, где находились мобилизованные.

Еще тогда блогеры требовали привлечь к ответственности виновных за ЧП в Макеевке.

В случае под Кременной военкоры снова пожаловались на МО РФ, которое продолжает держать в своих рядах таких генералов, как Ахмедов. Некоторые военкоры предлагают расстреливать подобных командиров на глазах у подчиненных.

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