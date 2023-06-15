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Мошенники нашли летом новую нишу — и уже обманули десятки белорусов

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  • 15.06.2023, 12:24
  • 5,210
Мошенники нашли летом новую нишу — и уже обманули десятки белорусов

Аферисты «продают» ходовой для сезона товар.

Белорус Вячеслав увидел в Instagram приличную садовую мебель. У аккаунта было 50 тысяч подписчиков, никаких подозрений не возникло. Итог — минус 1099 рублей, и он не единственный пострадавший, пишет onliner.by.

В аккаунте rotang.bel предлагали комплекты садовой мебели и обещали доставку в любую точку страны за два-три дня. Вячеслав перевел 1099 рублей, но комплекта так и не дождался — его просто заблокировали.

— Написали заявление в милицию. Там уже знают про этот «магазин», таких заявлений уже достаточно много.

В УВД Минского облисполкома насчитали более 30 пострадавших, которые перевели деньги этому инстаграм-магазину. Никто из них не дождался своей покупки.

О схеме развода с садовой мебелью сегодня пишет и минская милиция. Минчанка заметила симпатичные качели, но в итоге ни их, ни 500 рублей.

Как защитить себя от мошенничества при покупках в Instagram

Ранее мы разбирались с юристом, специалистом по правам потребителей Иваном Райкевичем в этом вопросе. Он объясняет: если продавец просит переслать оплату на личную банковскую карту, то у вас нет никаких гарантий получения товара — здесь поможет только надежда на честное слово незнакомца.

Просить перечисления денег на личную карту по закону в Беларуси могут только ремесленники — люди, чья деятельность связана с созданием предметов творчества либо их деятельность осуществляется с применением ручного труда. Куда в таком случае переводить деньги за товар? Только на счет организации либо на счет ИП (если продавец в сети не ремесленник, а продавец телефонов им быть не может).

Если при покупке товара в интернет-магазине вы соглашаетесь перевести оплату на банковскую карту некоего человека, то вы должны понимать: никаких гарантий получения товара нет, остается надеяться лишь на честное слово продавца. Эксперт обращает внимание: в Беларуси продажа товаров через Instagram запрещена, разрешена только реклама магазина и его товаров.

Подытожим: вы имеете дело с интернет-магазином, который работает в Беларуси официально, если у него есть отдельный сайт, где указаны данные о его регистрации, а сам сайт внесен в торговый реестр.

Напомним, что мошенникам не составляет труда сделать одностраничный сайт и указать там придуманные данные ИП, зато в торговый реестр просто так не попадешь.

Есть плохая новость: вы можете относительно легко проверить честность продавца, работающего на территории Беларуси, но если продавец из Instagram работает из заграницы, проверить его гораздо сложнее.

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