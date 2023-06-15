FT: Путин направил в правительство секретный указ о национализации 4 15.06.2023, 12:29

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У кого в РФ отберут активы?

Владимир Путин направил в правительство секретный указ, в котором потребовал подготовить закон, дающий государству приоритетное право на выкуп активов западных компаний «со значительной скидкой». Об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с текстом документа. В дальнейшем такие активы можно будет перепродать с прибылью.

Кроме того, Кремль намерен в ответ на западные санкции проводить политику кнута и пряника, наказывая компании тех стран, что арестовывают российские активы, и вознаграждая те, что играют по его правилам. Для этого экономический блок обсуждает вопрос о национализации, рассказали FT знакомые с этим люди.

Путин подписал указ на прошлой неделе. В нем также требуется, чтобы все частные компании, приобретающие в России активы западных компаний, не имели зарубежных акционеров либо находились в процессе избавления от них.

Все это еще больше должно осложнить иностранцам уход из России. Им уже приходится продавать свои активы со скидкой и платить откат в бюджет. Сейчас сделку нельзя заключить без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Цена продажи должна быть не менее чем наполовину ниже рыночной, а еще 5 или 10% от настоящей стоимости (в зависимости от размера скидки от рыночной цены) надо отдать государству.

Западные инвесторы и компании «более чем приветствуются» в России, ответил на запрос FT пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но отметил, что некоторые перестали платить зарплаты или просто ушли из страны, понеся большой убыток. «Если компания не исполняет свои обязательства, тогда она, конечно, попадает в категорию нехороших. С такими мы прощаемся. А что мы после этого делаем с их активами – это наше дело», – сказал он.

Национализация неизбежна, считает крупный бизнесмен, избавляющийся сейчас от своих активов в России: «Государству нужны деньги». Дефицит бюджета за пять месяцев составил 3,4 трлн руб. при годовом плане 2,9 трлн руб. Дефицит консолидированного бюджета (с учетом регионов и внебюджетных фондов) меньше: 1,7 трлн руб. Правительство также одобрило налог на сверхприбыль крупных компаний, хотя Минюст утверждал, что он противоречит Конституции. Минфин рассчитывает собрать за счет него около 300 млрд руб.

По словам источников FT, активнее всего за применение угрозы национализации выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Так она хочет предотвратить уход западного бизнеса и отток капитала, который способен ослабить рубль и ограничить возможности российских инвесторов. Тогда как министр финансов Антон Силуанов поддерживает уход иностранцев, чтобы с их помощью пополнить бюджет.

Бизнесмен – собеседник FT надеется успеть проскочить, пока не началась национализация. По его мнению, больше всего от новой политики пострадают компании сырьевого сектора, поскольку Москва пытается максимизировать экспортные поступления. Удар по технологическим компаниям может оказаться не таким сильным, так как ими сложнее управлять.

Правда, крупнейшие нефтегазовые и технологические компании уже свернули работу в России. Из мэйджоров только TotalEnergies остается акционером «Новатэка» и проекта «Арктик СПГ 2». Однако, например, у BP остаются 19,9% акций «Роснефти», хотя она и списала их стоимость и перестала включать все, что связано с «Роснефтью», в отчетность.

В апреле Путин уже подписывал указ о мерах в ответ на конфискацию в США и «примкнувших к ним» странах российского имущества: в этом случае их имущество в России передается во временное управление. Владельцы не лишаются активов, но собственник больше не может управлять ими. По тому указу финская Fortum и «Юнипро» («дочка» немецкой Uniper) были переданы под внешнее управление.

Новый указ Путина также обязует новых владельцев активов разместить 20% акций на фондовом рынке, чтобы расширить возможности розничных инвесторов для вложения денег (на этом настаивает Набиуллина).

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