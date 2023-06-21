Часть войск РФ попала в капкан: Залужный поразил необычной тактикой 2 21.06.2023, 8:03

15,578

Валерий Залужный

ВСУ «выманивают» россиян, чтобы громить их на марше.

Тактика, избранная для наступления главнокомандующий ВСУ Валерием Залужным, очень эффективна, что и видно на оперативных направлениях.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Ранее сообщалось, что Залужный провел работу в войсках по самым сложным направлениям.

Свитан рассказал, что видео, опубликованное ВСУ, где генерал Залужный планирует контрнаступление – это подтверждение слов Путина. Действительно, для Путина Залужный находится за границей, то есть, в Украине, и действительно, он говорит на иностранном для Путина языке, то есть на украинском.

«У Путина, конечно, проблемы с восприятием действительности. Он даже не понимает, что такое «за границей» и что такое «иностранный язык». Это подтверждение, чтобы у Путина не сложилось мнение о своей ущербности как минимум. Конечно, я говорю саркастически», – отметил военный эксперт.

Какую тактику наступления выбрал Залужный

Полковник запаса ВСУ продолжил, что Залужный избрал правильную и эффективную тактику контрнаступления. ВСУ занимаются фланговыми ударами, чтобы оцепить первую линию обороны россиян, уничтожить ее или взять в плен. Между тем, эта первая линия россиян должна вызвать подмогу – войска россиян со второй линии фронта.

ВСУ провоцируют россиян на такое движение, чтобы в движении уничтожить их с помощью артиллерии. Неудивительно, что за сутки украинские войска ликвидировали 1000 россиян, что означает, что еще 1000 россиян тяжело ранены и на поле боя они не вернутся, еще 23 ствола артиллерии, 15 ББМ, 8 танков и 1 вертолет «Ка-52».

Как пытаются отвечать россияне

По словам Свитана, россияне пытаются затащить ВСУ туда, где им сложнее, а соответственно им легче поставлять технику. Поэтому ВСУ работают возле Орехова, где у украинской логистики самый маленький «рукав», а россиянам из Ростова, в тяжелую технику тянуть туда приходится по несколько суток.

Россияне пытаются затянуть ВСУ на Восток, Донецкое и Луганское направление. Там из России кратчайший «рукав» поставок. В частности, до Луганского фронта, куда из Валуек всего несколько десятков километров. Что касается Бахмутского направления, то там, как и предполагалось, Пригожин создал капкан российским войскам.

«Это на 100% проигрышное для россиян направление. На севере Бахмута ВСУ откусывают оккупированные территории, как на Юге Украины. Россиянам рано или поздно придется отсюда уйти, потому что они попадут в оперативный котел. Мы уже говорили о том, что отступать им придется в Попасную», – подчеркнул военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».