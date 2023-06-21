«Погранец орал: «У кого паспорт Украины выходите!»6
- 21.06.2023, 10:31
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Как проходят проверки и допросы на белорусской границе.
Пограничники на белорусских границах усиленно проверяют и допрашивают не только граждан Беларуси, но еще и украинцев. Об этом пишет издание «Мост» со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.
На «разговор» водят и украинцев
Издание сообщает, что в последнее время усиленным проверкам на границе беларусские пограничники и силовики подвергают не только белорусских граждан, а также и украинцев.
«Дернули граждан Украины из автобуса. Погранец звал человека в штатском, и тот расспрашивал и проверял телефоны граждан Украины. Среди прочего, у людей спрашивали и зачем они приезжали в Беларусь», — приводят слова очевидца белорусские телеграм-каналы..
По словам очевидцев, еще сильнее проверки были на въезд из Польши в Беларусь:
— Погранец орал: «У кого паспорт Украины — выходите!» Как фашисты орали евреям. Украинцев отводили в сторону и требовали показать телефон. Белорусам просто плакать хотелось, испанский стыд, — цитируют источника телеграм-каналы.
Усиленные проверки на белорусских границах начали проводить еще в марте 2023 года после диверсии в Мачулищах и убийства сотрудниками КГБ «террориста» в Гродно. Проверки продолжились и после очередной попытки «теракта» на 9 мая. При проверке паспортов люди должны смотреть в камеру, если силовики заинтересованы — проводятся дополнительные проверки. Некоторых после проверки отпускают, а некоторых — забирают милиционеры.