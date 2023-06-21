Не напрягайтесь, пацанчики 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

21.06.2023, 12:26

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Байден вдруг небрежно, но чувствительно «двинул» своему расслабившемуся сопернику.

Едва госсекретарь Блинкен вернулся из Китая, как старина Джо Байден высказался о товарище Си: «А причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре. А это диктаторам очень не нравится - когда они не знают, что происходит».

В общем, понимая психологию американцев, для так сказать «равновесия» это подходит – не думайте, китайские руководители, что Америка будет перед вами ходить «на задних лапах». Не воспринимайте визит Блинкена как признак слабости.

Байден похож на старого боксера, который принимал-принимал удары в перчатки и вдруг небрежно, не очень сильно, но чувствительно «двинул» своему расслабившемуся сопернику.

В МИД России должно быть с утра праздник после слов Байдена. Небось, уже послали стажера за виски в гастроном на углу. Если так, то «не напрягайтесь, пацанчики». Ваше дело – укреплять геополитические союзы с Эсватини и Мали. «Работайте, работайте».

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