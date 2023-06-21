Контрнаступление ВСУ: Киев перехитрил Москву
- 21.06.2023, 12:48
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Украина держит свои возможности открытыми, а перед Кремлем возникла дилемма.
Украинские военные постепенно развивают свое контрнаступление, сосредоточившись на Бердянском и Мелитопольском направлениях. На Западе заявляют, что начало контрнаступления Сил обороны «медленное» и на то есть объективные причины, сообщает CNN.
Журналисты CNN, анализируя контрнаступление Украины, считают, что успех украинских военных будет зависеть от того, сможет ли Киев удивить и перехитрить силы Москвы. В частности, они подчеркивают важность не ближних боев, а операций на более широком стратегическом уровне.
Киев стремится перехитрить Москву
Журналисты обратили внимание на то, как бойцы ССО зашли в тыл врага и уничтожили десяток оккупантов. Отмечается, что обнародованное видео придает ощущение хаоса, паники и жестокости начала контрнаступления.
Как пишет CCN, начало первой фазы открытых операций Украины, вероятно, «медленное – а порой и постепенное», ведь Киев стремится перехитрить Москву.
«Пока Украина, похоже, держит свои возможности открытыми. Приоритетом является продвижение по большому южному фронту, что означает ценный сухопутный коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, а также материковой частью России. Большинство наблюдателей соглашаются с тем, что единственной целью этого контрнаступления является разрушение сухопутного коридора», – говорится в сообщении.
Также журналисты пишут о дилемме, которая предстала перед кремлевским правителем Владимиром Путиным.
Изолированный от Донбасса Крымский полуостров гораздо труднее защищать, что ставит Путина перед строгим выбором: подвергать свои военные резервы в Крыму длительному противостоянию или сократить свои силы и отвести обратно.
Мало кто из аналитиков утверждает, что он может пойти на второй вариант, «поэтому мы можем столкнуться с длительной осадой полуострова в течение зимних месяцев, когда Киев вернет Москву к границам, которые она украла в 2014 – 2015 годах, или еще хуже».
Журналисты подчеркивают, что последние 16 месяцев кровопролития и потерь России заканчиваются без стратегического выигрыша, что является символическим поражением для Москвы и одновременно несомненной победой для Киева.
Украинские военные наступают на Юге: что известно
Прошедшие сутки Силы обороны Украины наступали на трех направлениях и имели частичный успех. ВСУ наступали на таких направлениях:
Новоданиловка – Роботино;
Вольное Поле – Макаровка;
Малая Токмачка – Вербовое.
В то же время Силы обороны продолжают сдерживать россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.
В общей сложности в течение двух недель украинским бойцам удалось освободить 8 населенных пунктов на Юге.