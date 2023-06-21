Пастор церкви «Новая жизнь» — лукашистам: Горе вам 1 21.06.2023, 13:59

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Вячеслав Гончаренко

Никто не останется безнаказанным за снос храма.

Пастор протестантской церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко назвал «вопиющим беззаконием» снос властями здания на улице Ковалева, 72 в Минске, где происходили богослужения.

«Какое-то время назад его у нас отобрали, потом разорили, а сейчас он разрушен, он рушится прямо сейчас, на наших глазах. Вы видите. Там трактор ездит. Все, что было нашим храмом, теперь развалины», — сказал Вячеслав Гончаренко, пишет «Позірк».

Он обратился ко «всем тем людям, которые были участниками всего этого действа, приняли решение и сегодня это разрушают, разваливают»:

«Горе вам. И побойтесь бога. Ведь его суд состоится вскоре. Никто не останется безнаказанным, кто прикоснулся к святому».

«Всем, кто с нами сегодня», Гончаренко пожелал «терпения, веры, любви».

«Будем продолжать свой путь, будем идти дальше, будем верить, продолжать стремиться к тому, что бог определил для нас. И я верю, что откроются новые двери», — отметил он.

Вчера власти приступили к сносу церкви.

Согласно изменениям, внесенным в проект детального планирования Сухарево, одобренного в 2019 году, на месте церкви должна вырасти школа.

Давление на верующих, которые, по мнению городских властей, должны срочно и навсегда покинуть здание, усилилось в начале 2021 года.

Стоит отметить, что в 2020-м пастор «Новой жизни» резко осудил беззаконие и зверства.

17 февраля 2021 года судебные исполнители вошли в церковь в сопровождении милиции, описали имущество. В здании в то время шла молитва. Прихожане, чтобы избежать арестов, вынуждены были покинуть церковь.

Верующие долгое время молились рядом с церковью.

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