ЕС запретит транспортировку нефти по части нефтепровода «Дружба» 5 21.06.2023, 16:56

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Послы Евросоюза согласовали 11 пакет санкций против РФ.

Послы Европейского союза в среду, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Он будет включать в себя запрет на транспортировку нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шведское председательство в Совете ЕС.

Известно, что 11-пакет антироссийских санкций ЕС будет включать в себя также запрет на пересечение границы российскими автоприцепами.

Кроме этого будет запрещена транспортировка нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Стоит отметить, что сейчас это единственная ветвь нефтепровода, по которой российская нефть идет в Европу.

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