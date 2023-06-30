закрыть
30 июня 2023, пятница, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко угрожает Западу ударом по «центрам принятия решений»

29
  • 30.06.2023, 18:34
  • 10,094
Лукашенко угрожает Западу ударом по «центрам принятия решений»

Узурпатор в очередной раз обрушился с претензиями на страны Запада.

Такое мнение выразил Александр Лукашенко 30 июня во время своего выступления.

Выступая во Дворце Республики перед избранной аудиторией узурпатор в очередной раз обрушился с претензиями на страны Запада, которые, по его словам, «лепят из нас врагов, потому что боятся».

— Не в том смысле, что здесь агрессоры. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, это самое главное, — своим примером, — цитирует Лукашенко БелТА.

Обращаясь к странам Западной Европы, которые только что критиковал, Лукашенко при этом отметил, что «мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной».

— По сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы — нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе, — подчеркнул Лукашенко.

Он также в очередной раз заявил, что «мы находимся в условиях беспрецедентного военно-политического кризиса мирового масштаба». При этом подчеркнул, что «голову Европы на ядерную гильотину» кладет не он — человек, благодаря которому Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси — а «западные политики».

— Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах, — пригрозил Лукашенко.

Диктатор подчеркнул, что вместе с президентом России Владимиром Путиным готов «ответить адекватно», если «безопасность наших народов окажется под угрозой»

— Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу, — предупредил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников