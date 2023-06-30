Лукашенко угрожает Западу ударом по «центрам принятия решений» 29 30.06.2023, 18:34

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Узурпатор в очередной раз обрушился с претензиями на страны Запада.

Такое мнение выразил Александр Лукашенко 30 июня во время своего выступления.

Выступая во Дворце Республики перед избранной аудиторией узурпатор в очередной раз обрушился с претензиями на страны Запада, которые, по его словам, «лепят из нас врагов, потому что боятся».

— Не в том смысле, что здесь агрессоры. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, это самое главное, — своим примером, — цитирует Лукашенко БелТА.

Обращаясь к странам Западной Европы, которые только что критиковал, Лукашенко при этом отметил, что «мы можем быть интересны и полезны друг другу во всех сферах: экономической, научной, образовательной, культурной».

— По сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы — нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе, — подчеркнул Лукашенко.

Он также в очередной раз заявил, что «мы находимся в условиях беспрецедентного военно-политического кризиса мирового масштаба». При этом подчеркнул, что «голову Европы на ядерную гильотину» кладет не он — человек, благодаря которому Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси — а «западные политики».

— Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах, — пригрозил Лукашенко.

Диктатор подчеркнул, что вместе с президентом России Владимиром Путиным готов «ответить адекватно», если «безопасность наших народов окажется под угрозой»

— Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность наших народов окажутся под реальной угрозой, мы, даже не раздумывая, ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу, — предупредил Лукашенко.

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