Пригожин анонсировал новый переворот 5 Игорь Эйдман

20.07.2023, 15:59

14,074

ИГОРЬ ЭЙДМАН

Дикари начали охоту на мамонта.

Мало кто заметил, что Пригожин и Уткин фактически анонсировали вчера новый переворот, который они собираются устроить, когда «дождутся момента».

Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадет в ловушку.

Ждут они, скорее всего, крупного поражения российской армии в Украине, которое приведет к окончательной дискредитации руководства министерства обороны и расколу силовиков. В этой ситуации Пригожин опять может всплыть на поверхность и стать мотором нового заговора.

Из транскрипта видеозаписи вчерашнего шабаша на пригожинской базе:

Пригожин: «Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время».

Утикин (Вагнер): «Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро».

Вагнеровец: «Мы поедем еще этих гасить?».

Пригожин: «Обязательно, парни!».

Игорь Эйдман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».