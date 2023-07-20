Путин теряет союзников Арсений Молчанов

20.07.2023, 16:59

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И из «зерновой сделки» вышли, и с Ираном умудрились поругаться.

Ночью 6 российских крылатых ракет «Калибр», 35 иранских беспилотников Shahed, ракеты «Оникс» и Х-22 отправились мстить Украине за атаку на Крымский мост. Нетрудно догадаться, куда полетело железо - в частности, туда, где снова заблокирован вывоз украинской пшеницы из-за непродления «Зерновой сделки» - в Одессу. Там пострадали зерновой и масляный терминалы, оборудование для загрузки и склады с табаком и фейерверками. Это, как рассказал спикер Кремля Песков, удары возмездия по, как ранее утверждалось устами того же Пескова, «исконно русскому городу».

Теперь экспорт украинского зерна опять остановился, потому что корабли без этой сделки - под угрозой обстрелов. Взамен на возобновление соглашения Москва просит подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT и снять часть санкций на ввоз сельхозтехники. Турецкий президент Эрдоган, посредник этих договоренностей, кажется, вообще не парится и обещает поговорить с Путиным.

Азовцев, которых Эрдоган передал Киеву, Путин, наверное, и не вспомнит. Потому что если вспоминать, то надо опять делать грозное лицо, стучать кулаком и кричать, что «одними помидорами не отделаются». Но тут есть нюанс - вычеркивать Турцию из свою «друзей» - себе дороже. Хотя я не удивлюсь. Тут Кремль умудрился еще и поругаться с Иранам, чьи ударные беспилотники «Шахиды» он у него закупает.

Подчиненные великого гения дипломатии Сергея Лаврова умудрились подписать заявление по итогам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где признают спорные острова Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Ормузском проливе территорией ОАЭ, а не Ирана. После чего Тегеран вызвал российского посла для объяснений. Тот вразумительного ничего не ответил, и в итоге иранский МИД вчера признал территориальную целостность Украины и призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. Это, безусловно, успех, достойный государственной награды «За успехи в труде».

В это время Владимир Путин отреагировал на подрыв Крымского моста, как уже все привыкли, жестко и бескомпромиссно - он предложил подумать об этом Минобороны РФ. То есть, слился. Пока генералы готовили доклады, в Крыму этим утром загорелись (сами?) боеприпасы на Старокрымском полигоне. Идет эвакуация местных жителей. Видимо, придется думать еще раз.

Это тактика Путина не нова - он всегда приписывал все достижения в экономике и политике себе лично. А все провалы сваливал на губернаторов и министров. Чтоб в случае чего сказал - «меня убедили», «по совету правительства…», «министерство было вынуждено принять…». Так было во время пандемии, когда ответственность перекладывали на местные власти, а сейчас крайними делают Минобороны. «А что я? Я всего лишь винтик этой машины, обычный глава одной из ветвей власти…»

О том, когда Путин ответит своим супостатам по-настоящему, уже истерит даже Ольга Скабеева. Эксперты в студии разводят руками и, видимо, готовятся признаться: «мы, как учил Христос, просто подставляем вторую щеку».

Но, как точно заметил Станислав Белковский, никто не уйдет безнаказанным. Просто Владимир Путин отвечает с некоторой задержкой. На кровавое избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова президент ответил назначием племянника Рамзана Кадырова Ибрагима Закриева гендиректором национализированной иностранной компании «Данон Россия».

Арсений Молчанов, Telegram

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