Войска РФ нанесли три авиаудара по Нью-Йорку 22.07.2023, 8:13

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Есть раненые.

Оккупационная армия России в пятницу, 21 июля, вновь атаковала мирных жителей в Донецкой области Украины. Захватчики атаковали населенный пункт Нью-Йорк, нанеся по нему три авиационных удара.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на своем канале в Telegram. В результате вражеской атаки были ранены 4 человека.

«Россияне нанесли 3 авиаудара по пгт Нью-Йорк в Донецкой области», — написал Ермак.

По его данным, в результате вражеского обстрела был ранен мужчина и три женщины.

Отметим, что также 21 июля российские оккупанты убили двоих детей – брата и сестру – в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. Вражеский артиллерийский снаряд прилетел во двор, где находились 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

Утром этого же дня враг ударил по Константиновке на Донетчине – вражеские снаряды убили двух мирных жителей. По факту очередного военного преступления агрессора начато уголовное производство. Под прицелом российских снарядов оказался частный сектор.

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