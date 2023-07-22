В Беларуси «пропали» три министра

В Беларуси «пропали» три министра1
- 22.07.2023, 15:25
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Кто займет вакантные места?
В пятницу, 21 июля стало известно, что министр сельского хозяйства Игорь Брыло скоро станет помощником Лукашенко по Витебской области. Кто придет на его место, пока неизвестно. А это значит, что в стране будут пустовать три министерских кресла, заметило издание Office Life.
Кроме должности министра сельского хозяйства, вакантной остается и кресло министра ЖКХ. Оно освободилось в конце мая, когда Андрея Хмеля решили перевести на должность председателя Гродненского горисполкома. До сих пор новый руководитель ведомства не назначен.
Кроме того, в начале июля ушел из жизни министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Это ведомство сейчас тоже без руководителя.