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В Беларуси «пропали» три министра

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  • 22.07.2023, 15:25
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В Беларуси «пропали» три министра

Кто займет вакантные места?

В пятницу, 21 июля стало известно, что министр сельского хозяйства Игорь Брыло скоро станет помощником Лукашенко по Витебской области. Кто придет на его место, пока неизвестно. А это значит, что в стране будут пустовать три министерских кресла, заметило издание Office Life.

Кроме должности министра сельского хозяйства, вакантной остается и кресло министра ЖКХ. Оно освободилось в конце мая, когда Андрея Хмеля решили перевести на должность председателя Гродненского горисполкома. До сих пор новый руководитель ведомства не назначен.

Кроме того, в начале июля ушел из жизни министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Это ведомство сейчас тоже без руководителя.

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