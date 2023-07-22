Офицер ВСУ оценил, ударит ли Украина по российским кораблям в Черном море 22.07.2023, 17:32

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У ВСУ есть средства для поражения целей в море.

Украина закрыла Азовское и Черное моря для Российской Федерации. Теперь все российские корабли рассматриваются ВСУ в качестве военных целей, и Украина имеет вооружение для удара по ним, пишет unian.net.

«Украина обладает ракетами собственного производства, которыми потопили крейсер «Москва». Плюс есть противокорабельные ракеты, которые получили от союзников. Они могут быть воздушного базирования и наземного. Как минимум весь оккупированный Крым этими ракетами достаем. Любые суда, которые заходят в порты Российской Федерации, будут расцениваться как военные цели. Не только порты Российской Федерации, но и порты, находящиеся на оккупированных территориях, также закрыли. То есть это значит, что автоматом закрывается не только Черное море, но и Азовское», - рассказал политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

По его словам, есть возможность, что будут бить по российским судам, в том числе перевозящих украденное украинское зерно.

«Я думаю, что в качестве показательной цели будут выбирать, конечно же, корабль под российским флагом. Не исключено, что это будет и торговый корабль, может быть и военный. Не думаю, что будут топить другие суда под другими флагами, а российские скорее всего, в том числе перевозящие ворованное зерно. Это законная цель. Кроме того, это будет показательно, что все ворованное идет прахом. Все партнеры поставлен в известность, предупреждены», - подытожил эксперт.

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