У Путина «протекла крыша» Петр Водкин, «Салідарнасць»

23.07.2023, 11:54

Несколько показательных фактов о том, что представляет из себя Россия сегодня.

Россия стремится увеличить свою территорию и расширить сферу влияния. Но что несет другим «русский мир»?

Вот подборка новостей за уходящую неделю, которая позволяет составить впечатление о том, что такое Россия сегодня.

Коммунальные проблемы вышли на новый уровень. Высший

Круглый стол в Совете Федерации РФ пришлось прервать из-за… протекшей крыши. Вода капала прямо на бумаги участников.

Сначала, чтобы ликвидировать последствия, на стол поставили пластиковый стакан. Но очень скоро его пришлось заменить на ведро.

«Нашу репутацию не подмочить, товарищи», — заявил по этому поводу сенатор Анатолий Долголаптев. И действительно: она ведь уже давно утонула.

Министр назвал образование женщин до родов «порочной практикой»

Россия падает в демографическую пропасть. С численностью населения там большие проблемы. Но решать их пытаются весьма своеобразно.

Перл недели – заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко: «Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, – убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением».

Из шквала реакций по данному поводу выделим комментарий журналистки Екатерины Винокуровой: «Это высказывание посчитали оскорбительным для себя огромное количество женщин из среднего класса, причем, что характерно, очень разных политических взглядов, так как, по сути, министр сводит значение человека женского пола к инкубатору...

Если посмотреть на биографии жен и дочерей чиновников, мы видим, что родивших в 18 лет первого, а четвертого — к 30, среди них минимум. Как правило, жены и дочери высоких чиновников и политиков — это успешные бизнесвумен на госконтрактах, не менее успешные чиновницы и так далее. Политическая элита России не дает себе ни малейшего труда хотя бы формально следовать тем традиционным ценностям, которые они проповедуют».

Многие также отметили, что, выбираясь из демографической ямы, для начала надо прекратить убивать своих граждан на войне. По самым минимальным подсчетам, вторжение в Украину уже привело к гибели более, чем 50 тысяч россиян, многие из которых могли бы в будущем стать отцами.

Россияне довольны снижением жизненного уровня

Еще одним препятствием на пути к увеличению рождаемости является низкий уровень жизни. Но и здесь власти не спешат себя проявить, исправляя ситуацию. Впрочем, неожиданно выяснилось, что в этом и особой необходимости нет.

Телеграм-канал Сигналы обратил внимание на любопытную тенденцию:

«Недавно у «Левада-центра» вышло исследование «Оценки уровня дохода среди россиян в 2023 году». Два главных тезиса:

(1) Продолжает сокращаться разрыв между уровнем дохода, который россияне считают «нормальным» для жизни, и фактическими показателями. То есть, большинство опрошенных считают, что их доход соответствует приемлемому для жизни.

При этом, напомню, происходит уменьшение реальных располагаемых доходов россиян с 2014 года.

(2) Динамика оценки «сколько денег нужно сейчас в расчете на одного человека в месяц чтобы семья жила нормально», начиная с 2019 года изменилась на 30,71% (рост с 38,1 тыс. ₽ до 49,8 тыс. ₽)

При этом, рост инфляции за аналогичный период составил 37,67%. То есть, на длительном промежутке времени большинство опрошенных ошибается в оценке собственной потребности.

Вывод: Общество в массе своей чувствует себя достаточно «нормально», постоянно адаптируясь к негативным изменениям, при этом незаметно для себя ухудшая качество жизни».

А если россияне довольны своим прозябанием, зачем им платить больше?..

«Данон» как дань для дона

Справедливости ради отметим, что материальное положение ухудшается не у всех. В полном соответстствии с поговоркой, война для некоторых как мать родна.

Владимир Путин фактически национализировал компанию «Данон Россия». Ее новым руководителем назначен Якуб Закриев, который – сюрприз-сюрприз – является племянником Рамзана Кадырова.

Чеченский руководитель продолжает успешно выкачивать ресурсы из Кремля, получая дань как прямыми субсидиями, так и в виде контроля над разными активами. Теперь Кадыров стал еще и «ханом йогуртов». Публицист Андрей Десницкий откликнулся на это событие четверостишием:

Был Данон, дон

станет Дон, дон

от Ямала и до Дона

все для благородных донов!

Кто возьмет билетов пачку, тот получит…

Прочим же алкающим процветанию остается разве что играть в лотерею. Но и тут зарыта собака. Или фига.

Экономист Наталья Зубаревич обратила внимание на такие статистические данные:

«Все что нужно знать о лотереях – россияне вложили в покупку лотерейных билетов около 50 млрд с начала года, а получили лишь 23 млрд».

Но современные буратины продолжают зарывать свои 5 копеек на «поле Чудес». А тем временем лиса Алиса и кот Базилио сидят в Кремле и, посмеиваясь, собирают обильный урожай с простофиль.

Петр Водкин, «Салідарнасць»

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