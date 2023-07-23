Ждать жары или брать зонты: в Беларусь идет странная погода 23.07.2023, 14:39

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Синоптики поделились прогнозом на следующую неделю.

В последнюю неделю июля будет прохладнее, чем ожидается в середине лета. Температура воздуха не поднимется выше нормы, пройдут дожди и грозы с порывистым ветром. В то же время в отдельных регионах в начале следующей недели будет довольно жаркая погода.

О прогнозе погоды с 24 по 30 июля синоптик Дмитрий Рябов рассказал на ОНТ.

В начале следующей недели почти на всей территории Беларуси будет облачно. Временами ожидаются кратковременные дожди и грозы, влажность составит до 90%. Температура ночью от +10 до +16°C, днем в понедельник от +19 до +25°C. Во вторник в Брестской области будет от +18°C, в Гомельской до +30°C.

В середине недели пройдут кратковременные дожди, грозы, по юго-востоку дожди будут сильные. Ночью в среду температура будет от +9 до +14°C, днем от +18 до +23°C.

Во второй половине недели будут идти дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман с видимостью до 1 км. Ночью температура от +8 до +13°C. Днем в четверг — до +20°C, в пятницу от +15 до +23°C.

В последние выходные июля ожидаются дожди, ливни и грозы, под утро слабые туманы, видимость до километра. Ночью температура будет от +10 до +15°C. Днем в субботу — от +23 до +28°C, в воскресенье от +19°C по северо-востоку до +26°C по юго-западу.

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