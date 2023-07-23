ВСУ преподнесли россиянам «сюрприз» под Бахмутом 23.07.2023, 15:15

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Оккупантов разгромили оружием, которого они больше всего боялись.

Использования кассетных боеприпасов стало неприятным сюрпризом для российских военных под Бахмутом, сообщает dialog.ua.

Удары ВСУ кассетными боеприпасами на Бахмутском направлении фронта вызвали неожиданно тяжелые потери российской армии.

Информацию боец украинской армии, пишущий под ником «Бахмутский Демон».

В своем Telegram-канале он подтвердил, что под Бахмутом украинские военные пустили в ход полученные от США боеприпасы, которые стали большим сюрпризом для россиян - оккупанты столкнулись с большими потерями техники.

«Благодаря кассетам у россиян неожиданно большие потери по технике. Неожиданно для них, потому что неожиданные удары», - подчеркнул он.

Ранее как американские, так и украинские источники подтвердили, что кассетные боеприпасы были доставлены в Украину. При этом участки фронта, на которых их использование приоритетно, определяет высший командный состав ВСУ.

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