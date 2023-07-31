Можно ли белорусам есть кукурузу с полей? 5 31.07.2023, 15:37

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Специалисты рассказали, чем кормовая отличается от сладкой.

Как отличить: перед вами кормовая кукуруза или сладкая? Чем они отличаются? Разбирался telegraf.news.

Кормовую кукурузу в основном используют как корм для животных, технология ее выращивания отличается от технологии возделывания пищевых сортов. Для выращивания таких культур используют много удобрений, что запрещается для пищевых.

Правда, основная масса удобрений находится в стволах и листьях растений, в початках их почти нет и они не опасных для человека. Поэтому кормовые сорта можно тоже кушать, хоть они и уступают по вкусу сахарной кукурузе.

Преимущество кормовых сортов в том, что они могут расти практически в любой местности и любых условиях, в то время как пищевая кукуруза отличается прихотливостью, и растет только в южных регионах.

Как отличить кормовую от сладкой кукурузы?

Цветом кормовая кукуруза более темная. Ее початки имеют темно-желтый или даже оранжевый цвет. Многие ошибаются считая, что светло-желтый и белый окрас зерен имеет молодая кукуруза, а после вызревания она темнеет. На самом деле светлые початки являются отличительным признаком того, что перед вами сахарная кукуруза.

Формой и цветом початков Определить кормовую кукурузу можно и по более вытянутым и ровным початкам. Початки пищевых сортов: короткие и толстые, с более крупными, налитыми зернами.

Вкусом и консистенцией зерен Если попробовать на вкус сырое зернышко, то можно обнаружить, что у кормовой кукурузы оно более жесткое, и не имеет сладкого привкуса. Зернышко пищевой культуры мягче и отличается выраженным сладковатым вкусом. Рекомендуется пробовать только неочищенные от листьев початки – так вы будете уверены, что едите чистое зерно.

При помощи термической обработки Сварите несколько початков и засеките время, когда она будет полностью готова. Пищевые сорта приготавливаются быстро: 20-30 минут. Старая, кормовая кукуруза может вариться более трех часов, и все равно оставаться жесткой.

Польза и вред кормовой кукурузы

Несмотря на то, что кормовую кукурузу в основном используют для кормления животных, она может быть полезной и для организма человека. Она богата такими питательными веществами, как: кальций, фосфор, железо, магний, клетчатка, витамины А, В и С, селен и фолиевой кислотой.

Поэтому эту культуру можно также без раздумий употреблять в пищу, если в вашем регионе не произрастают сахарные сорта.

Кстати, в Беларуси выращивают и кормовую, и сахарную кукурузу. Кормовую кукурузу ничем ужасным не обрабатывают: ни пестицидами, ни фунгицидами. Вносятся только гербициды, да и то пока растения не взошли, чтобы не было сорняков. А в самих початках химии не будет.

Как выбрать кукурузу?

Из этого видео вы узнаете, по каким признакам на рынке можно безошибочно отличить вкусные сахарные початки от кормовых:

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