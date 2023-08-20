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«Я в глубоком шоке»: жена Гиркина рассказала, что произошло с ним в тюрьме

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  • 20.08.2023, 12:23
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«Я в глубоком шоке»: жена Гиркина рассказала, что произошло с ним в тюрьме

Состояние диверсанта ухудшилось.

Состояние здоровье арестованного властями РФ военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина в российской тюрьме продолжает ухудшаться: за время нахождения в следственном изоляторе Москвы у него обострились хронические заболевания, начала отниматься рука и затруднилось дыхание.

Об этом в Telegram-канале сообщила жена Гиркина Мирослава Регинская, передает dialog.ua.

По ее словам, на днях она получила от Гиркина письмо, датированное 6 августа. Издеваясь, российские власти решили передать его в руки только сейчас, спустя 2 недели после написания.

Российский военный преступник рассказал, что условия содержания в камере являются нормальными, несмотря на сильную жару. Однако адвокат, имеющий доступ к Гиркину, рассказал об ухудшении его здоровья, связанное с обострением хронических заболеваний.

Более того, несмотря на это, медицинское обследование так и не было произведено, что Регинская трактует как издевательство российских властей над ее мужем. Женщина заявляет, что новости из тюремной камеры ее шокировали.

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