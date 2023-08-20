Российский фронт возле Урожайного трещит: ВСУ применили уникальную тактику 1 20.08.2023, 12:37

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Войскам РФ скоро уже нечем будет останавливать контрнаступление.

Украинское контрнаступление продолжается уже два месяца, однако полного прорыва Южного фронта все еще нет.

ВСУ вполне способны пробить дыру в российской обороне, однако не делают этого сознательно.

Такое мнение высказала в своем видеоблоге в YouTube российская журналистка, историк Юлия Латынина.

Она заверила, что только непрофессионал может считать украинское контрнаступление «захлебнувшимся».

На самом деле, ВСУ успешно выполняют поставленную задачу, которая состоит не в прорыве фронта на данном этапе.

«Все, что мы видели в течение двух месяцев, выглядело внешне для невнимательного глаза очень похожим на неудачное зимнее наступление России, когда под Бахмутом перемалывалось гигантское количество «вагнеровцев», велись бои за «стенку сарая», и было ясно, что даже если ее возьмут, никуда дальше идти будет нельзя… Несмотря на всю кровавость того, что происходит на фронте, несмотря на потери ВСУ, (...) это кардинально отличается от того, что происходит под Бахмутом… Потому что цель ВСУ - это не проделать дырочку в российской обороне… Просто если ты врываешься в эту дырочку, а у противника остаются неиспользованные резервы, то (...) это ты не фронт прорываешь, а в мешке оказываешься… То, что делали ВСУ, - истощали… Идет война на истощение», - рассказала российская журналистка.

Она обратила внимание на то, что за последние два месяца у России колоссальные потери в артиллерии благодаря высокой эффективности украинской контрбатарейной борьбы.

Это одна из ключевых задач контрнаступления. Тяжелые потери у россиян и в живой силе - они превосходят украинские, несмотря на то что ВСУ наступают, а РФ находятся в обороне.

«Это единственно возможная тактика вымывания российских ресурсов: солдат и артиллерии. Довольно рискованная тактика, потому что у Путина всегда есть вариант мобилизовать новых солдат. Ставка, видимо, на то, что он снова побоится это сделать, потому что у него сразу упадут рейтинги», - заявила российская журналистка.

Она уточнила, что уже сейчас российский фронт «трещит» в районе Урожайного. ВСУ порывать его не спешат. И, когда начнут прорывать, ВС РФ уже нечем будет останавливать контрнаступление.

«Технология заключается в том, что если фронт обрушится, то он там обрушится серьезно», - подчеркнула Латынина.

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