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Захарова устроила истерику из-за атаки дрона в Курске

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  • 20.08.2023, 15:13
  • 5,438
Захарова устроила истерику из-за атаки дрона в Курске

Спикер МИД РФ выдвинула нелепую версию.

После атаки неизвестного беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска Министерство иностранных дел России обвинило Украину в ударе по «памяти героев Великой Отечественной войны».

Непостижимую связь между вокзалом и советско-немецкой войной попыталась объяснить официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что железнодорожный вокзал Курска является «архитектурной жемчужиной» города и в целом одним из красивейших в России, передает УНИАН.

«Украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Нынешнее здание вокзала построено вместо полностью разрушенного в результате безжалостных гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году. Это – вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», – утверждает Захарова.

Также представитель российского МИД в очередной раз повторила нелепые утверждения о том, что Запад развязал «агрессию против Москвы» (очевидно, руками Владимира Путина, который и отдал приказ 24 февраля 2022 года напасть на Украину и тем самым втянул Россию в кровопролитную войну).

«Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», – заявила она.

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